Katia Aveiro, siostra Cristiano Ronaldo i portugalska wokalistka, trafiła do szpitala, w wyniku pogorszenia stanu zdrowia po zakażeniu koronawirusem.

Najpierw siostra piłkarza przechodziła infekcję tylko z lekkimi objawami, ale potem rozwinęło się u niej zapalenie płuc i konieczna była hospitalizacja.

- Niestety doznałam pogorszenia stanu zdrowia przez tego przeklętego wirusa - wyznała. - Dzięki Bogu i dzięki cudownej ekipie medyków, dochodzę do zdrowia.

Siostra Ronaldo apeluje: dbajcie o siebie!

Wokalistka zwróciła się też do swoich słuchaczy. - Kocham was, dbajcie o siebie! - napisała do fanów. - Witaminy, radość życia, pokój. System immunologiczny człowieka potrafi ochronić przed wieloma rzeczami.

Warto zauważyć, że jeszcze na jesieni siostra piłkarza publicznie poddawała w wątpliwość informacje dotyczące pandemii koronawirusa.



