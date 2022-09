Sportowcy opłakują śmierć królowej Elżbiety II. Ich słowa chwytają za serce

- Manchester City pragnie wyrazić szczere kondolencje rodzinie królewskiej po śmierci Jej Królewskiej Mości Królowej Elżbiety II. Jej poświęcenie i służba były wzorowe, dołączamy do żałoby - możemy przeczytać w mediach społecznościowych aktualnych mistrzów Anglii.

W czwartek swoje mecze w europejskich pucharach rozgrywały dwa londyńskie kluby - Arsenal i West Ham. Informacja o śmierci królowej przyszła w trakcie meczu Kanonierów w Zurychu, dlatego drugą połowę poprzedziła minuta ciszy. Z kolei West Ham podejmował u siebie FCSB i przed spotkaniem również zarządzono minutę ciszy, którą jednak fani Młotów wykorzystali, aby odśpiewać "God Save The Queen". Minuta ciszy miała miejsce także na Old Trafford, gdzie Manchester United grał z Realem Sociedad.

- To strasznie smutny dzień, Jej Wysokość Królowa zmarła. Niezwykła kobieta, która służyła swojemu krajowi z godnością, lojalnością i wdziękiem. Zawsze obecna w żciu większości z nas. Spoczywaj w pokoju, Wasza Wysokość - przekazał Lineker.

- To, jak bardzo wszyscy czujemy się dziś zdruzgotani, pokazuje, co znaczyła dla ludzi w tym kraju i na całym świecie. Pocieszała nas w ciężkich chwilach. Do ostatnich dni służyła swojemu krajowi z godnością i wdziękiem - podzielił się swoimi odczuciami Beckham