Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sportowcy dopadli do Nawrockiego na ślubowaniu. Sytuacja wymknęła się spod kontroli

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Za szykującymi się do wyjazdu na zimowe igrzyska olimpijskie do Włoch sportowcami ślubowanie w Centrum Olimpijskim. Uroczystość uświetnił prezydent Karol Nawrocki. W pewnym momencie sytuacja na spotkaniu wymknęła się spod kontroli, a interwencje prowadzącej na nic się nie zdawały. Głowa państwa została otoczona przez olimpijczyków, którzy mieli jedną prośbę.

Mężczyzna w eleganckim garniturze stoi w centrum, otoczony przez grupę czterech młodych osób w białych sportowych kurtkach z polskimi emblematami, wszyscy znajdują się na tle z logotypami partnerów i hasłami.
Prezydent RP Karol Nawrocki na spotkaniu z olimpijczykamiWojciech OlkusnikEast News
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Karol Nawrocki uświetnił swoją obecnością uroczyste spotkanie ze sportowcami, którzy będą reprezentować biało-czerwone barwy na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Prezydent wręczył im olimpijskie nominacje i był świadkiem ślubowania. Wcześniej wygłosił przemówienie.

"Gratuluję tych nominacji, do boju Polsko! Jestem przekonany, że Włochy będą szczęśliwe dla Polski. W hymnie polskim śpiewamy 'z ziemi włoskiej do Polski' i wierzę, że tak samo przyjadą medale" - mówił, przypominając chwilę wcześniej, że igrzyska to wyjątkowy czas, w którym zawieszane są spory, a liczy się sportowa rywalizacja.

Niech żyje Polska
- zakończył, po czym rozległy się brawa.

W pewnym momencie uroczystości ogłoszono chwilę dla fotoreporterów. Prezydent został ponownie zaproszony na scenę, by zrobić sobie zdjęcie z całą przybyłą olimpijską rodziną. Sytuacja wymknęła się jednak spod kontroli.

Zobacz również:

Prezydent Karol Nawrocki na ślubowaniu olimpijczyków
Sportowe życie

Tak przywitali Nawrockiego na ślubowaniu olimpijczyków. Wszedł na salę i się zaczęło

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha

    Sceny z Nawrockim na ślubowaniu. Nie pomogła nawet taka obietnica

    Karol Nawrocki został otoczony przez sportowców i zrobił sobie z nimi pamiątkową fotografię. Olimpijczycy nie mieli jednak zamiaru na tym poprzestać. Zaczepiali prezydenta, prosili o indywidualne zdjęcia, zamieniali kilka słów, a on chętnie poświęcał im trochę czasu. Do porządku wszystkich próbowała przywołać prowadząca galę.

    "Troszkę nam się uroczystość wymknęła spod kontroli. Bardzo proszę, żebyśmy jeszcze na chwilkę usiedli. Będzie jeszcze czas, żeby sobie zrobić zdjęcie z panem prezydentem" - mówiła do mikrofonu, lecz bez efektu.

    "Szanowni Państwo, czy możemy jeszcze na chwilkę usiąść? Zapraszam na miejsca. Dosłownie ostatnie akcenty dzisiejszej uroczystości. Będzie szansa na zdjęcia z panem prezydentem, obiecuję na mały palec" - ponawiała prośbę. Gdy zorientowała się, że nic to nie daje, rzuciła tylko: "Jednak moja obietnica chyba nic nie znaczy. Nie wszyscy w nią wierzą".

    Ostatecznie po dłuższym oczekiwaniu wszyscy zajęli swoje miejsca, a Karol Nawrocki przeprosił za zwłokę. "Panie prezydencie, panu wszystko się wybaczy" - padło ze sceny,

    W zapowiadanym finałowym akcencie uroczystości ogłoszono jeszcze, że w kierunku Włoch wyruszy mobilny Dom Polski (Casa Polonia). W założeniu ma to być miejsce spotkań kibiców i przedstawicieli mediów z polskimi olimpijczykami. W środku będzie m.in. część muzealna z historycznym sprzętem sportowym oraz niektórymi medalami olimpijskimi zdobytymi przez Polaków. Swoje miejsce znaleźć mają również elementy przybliżające polską kulturę i sztukę.

    Zobacz również:

    Jan Lubomirski-Lanckoroński i Helena Mańkowska w dniu ślubu
    Sportowe życie

    Potwierdziły się doniesienia ws. księcia Lubomirskiego. Sceny po ślubie z hrabianką

    Katarzyna Pociecha
    Katarzyna Pociecha
    Prezydent Karol Nawrocki na ślubowaniu olimpijczyków
    Prezydent Karol Nawrocki na ślubowaniu olimpijczykówPiętka MieszkoAKPA
    Grupa osób ubranych w oficjalne stroje sportowe otrzymuje nagrody lub dyplomy od przedstawicieli podczas oficjalnej uroczystości na tle tablicy z logotypami partnerów i sponsorów.
    Prezydent Karol Nawrocki na ślubowaniu olimpijczykówPiętka Mieszko/AKPAAKPA
    Grupa mężczyzn w biznesowych garniturach i koszulach sportowych z logo Polski uśmiecha się, ściskając sobie dłonie podczas oficjalnego wydarzenia, w tle widoczne są logotypy sponsorów.
    Prezydent Karol Nawrocki na spotkaniu z olimpijczykamiPiętka MieszkoAKPA
    Roman Kosecki o możliwym transferze Roberta Lewandowskiego. "Bardzo fajny kierunek". WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja