Sportowa emerytura Małysza może zaskoczyć. Taką kwotę otrzymuje medalista olimpijski

Każdy szanujący się fan polskiego sportu z pewnością wie, kim jest Adam Małysz. Wiślanin, urodzony w 1977 roku, stał się jedną z najbardziej ikonicznych postaci nie tylko w świecie rodzimego sportu, ale również popkultury. Czasy, w których Małysz święcił największe triumfy, spokojnie można określić mianem "początków złotej ery" w historii polskich skoków narciarskich.

Pierwszą swoją próbę oddał on już w wieku sześciu lat, kiedy to pojawił się na obiekcie K17 w Wiśle-Centrum. Wówczas jednak niedane mu było wylądować dalej, niż na 7 metrze, a w dodatku lądowanie zakończyło się nie telemarkiem, a upadkiem. To jednak nie zraziło młodego Małysza, który już w 1991 roku wystartował w mistrzostwach TOZN na Maleńkiej Krokwi. Dwa lata później mógł się już pochwalić tytułem wicemistrza Polski juniorów młodszych i młodzików w skokach, na obiekcie K-40. Jak miało się później okazać, to zdecydowanie nie był ostatni triumf w karierze Małysza. Reklama

1993 to również rok, kiedy Ada Małysz zadebiutował na arenie międzynarodowej, a konkretnie w seniorskich zawodach Pucharu Kontynentalnego, gdzie na Klaushoferschanze (K73) zajął 48. miejsce. Największe osiągnięcia "Orła z Wisły" przypadają jednak na początek XXI wieku. To bowiem w sezonie 2000/2001 wywalczył on między innymi Triumf w Turnieju Czterech Skoczni oraz przede wszystkim swoją pierwszą Kryształową Kulę. To drugie trofeum zdobywał również w sezonach 2001/2002 oraz 2002/2003, co do dziś pozostaje najlepszym bilansem w kontekście zwycięstw w klasyfikacji generalnej PŚ z rzędu. Na kolejną Kryształową Kulę musiał on poczekać do sezonu 2006/2007, jednak i ona pozwoliła mu zapisać się na kartach historii jako zawodnikowi, który w swoim dorobku posiada największą ilość tego typu trofeów (ex aequo z Mattim Nykanenem).

Polscy kibice zapewne doskonale pamiętają zimowe Igrzyska Olimpijskie, w których również mogliśmy podziwiać wyczyny Adama Małysza. "Salt Lake City 2002" to nazwa będąca nierozerwalnie kojarzona z tzw Małyszomanią. To bowiem właśnie podczas Zimowych Igrzysk w Stanach Zjednoczonych "Orzeł z Wisły" wywalczył swoje pierwsze medale olimpijskie: brąz na skoczni normalnej oraz srebro na skoczni dużej. To także jedyne medale, które nasi reprezentanci przywieźli z wyżej wspomnianej imprezy. Na kolejne tego typu wyróżnienia przyszło mu czekać do 2010 roku, kiedy to w kanadyjskim Vancouver ponownie sięgnął po dwa medale. Tym razem były to dwa srebrne krążki na skoczniach normalnej i dużej. To również okres ostatnich wielkich sukcesów w skokach, bowiem w 2011 roku Małysz podjął decyzję o zakończeniu kariery w tej dyscyplinie sportu. Reklama

Państwo wciąż pamięta o Małyszu. Taką emeryturę otrzymuje multimedalista olimpijski

Dziś Adam Małysz jest prezesem Polskiego Związku Narciarskiego oraz niekwestionowaną ikoną swojej dyscypliny. Widać to było chociażby przy okazji niedawnego eventy, mającego miejsce w Zakopanem. Mowa oczywiście o Red Bull Skoki w Punkt, w którym to Małysz był kapitanem jednej z drużyn, biorących udział w rywalizacji na Wielkiej Krokwi. O zasługach, jakie wniósł on w rozwój i promocję polskiego sportu dobrze pamięta także państwo.

Jako medalista igrzysk Małysz co miesiąc otrzymuje emeryturę olimpijską. Wiele osób mogłoby przypuszczać, że tego typu świadczenie może znacznie zwiększać jego budżet, jednak kwota ta w rzeczywistości nie zwala z nóg. W 2023 roku było to 3942,81 zł brutto. W następny roku wzrosła ona do 4203,04 zł, natomiast teraz wynosi 4967,95 zł, co na łamach portalu "Fakt" potwierdzone zostało przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. "Wysokość (świadczenia red.) ustalana jest - zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy o sporcie - na podstawie kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej oraz mnożnika kwoty bazowej wynoszącego 1,8. Zmienia się ona zatem wraz ze zmianą kwoty bazowej" - podaje ministerstwo. Warto przypomnieć, że emerytura ta przysługuje sportowcom po 40. roku życia, którzy mogą pochwalić się zdobyciem medalu podczas igrzysk olimpijskich lub Igrzysk Dobrej Woli. Reklama

Adam Małysz / Tomasz Jastrzebowski/REPORTER / Reporter

Adam Małysz / KAZUHIRO NOGI / AFP / AFP

Adam Małysz na tle Wielkiej Krokwi / pawel murzyn / East News

Reklama Adam Małysz: Nie możemy być w stu procentach zadowoleni z tego sezonu. WIDEO / PZN / PZN