Sport jest dla wszystkich, tak samo jak moda. Polscy paralimpijczycy wystąpią na igrzyskach w strojach galowych od BIZUU

- Paralimpijczykom bardzo zależy na spójnej wizualnej identyfikacji z olimpijczykami. Kiedy więc dowiedzieliśmy się, że partnerem Polskiego Komitetu Olimpijskiego została marka BIZUU, przystąpiliśmy do rozmów, by tę wizualną spójność reprezentacji olimpijskiej i paralimpijskiej uzyskać - mówi Łukasz Szeliga, prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego.

- Każdy przywiązuje wagę do tego, w co się ubiera i w czym dobrze wygląda, dobrze się czuje - dodaje Kinga Dróżdż, mistrzyni świata i Europy w szermierce na wózkach (szabla, kat. A). - Od razu widać, czy ktoś coś założył z przyjemnością, czy też został do tego "przymuszony". Ubranie to nasza wizytówka, chodzi więc o to, żeby było wygodne, ale żeby też wyglądało!