Czy Mariusz Pudzianowski zadebiutuje we freak fightach - odpowiedź na to pytanie chciałoby wreszcie poznać tysiące kibiców wyczekujących walki "Pudziana" w Fame MMA. Sam strongman ujawnił, że negocjacje były, jednak w przestrzeni medialnej pojawia się wiele sprzecznych komunikatów w tym temacie.

Sam Pudzianowski raz na jakiś czas podsyca plotki, publikując treści różnej maści w swoich mediach społecznościowych. Niemałe poruszenie wywołał jeden z jego ostatnich postów.

Tak zmienił się Mariusz Pudzianowski. Co z walką na Fame MMA?

Rozpoznawalna postać polskiego MMA pochwaliła się kilkoma zdjęciami z treningu, wśród których nie zabrakło także kadru z młodzieńczych lat. "Pudzian" porównał, jak się zmienił, a przy tym zdradził, że w ostatnim czasie sporo przytył.

Za grubo poszło!!!! Za grubo poszło!!!! Ps: Nieee ta waga musi być zepsuta!!!!! Źle coś waży

Waga jasno pokazała, że Pudzianowski waży obecnie 137 kilogramów. "Jeszcze tydzień temu było 128. Chwila prawdy, Mariusz, ważymy się. O cholera, w butach 136, 137. Grubo. Oj, Maniek, trza ci miskę zabrać. Burak za dobrze cię karmi" - komentował na nagraniu były strongman.

W lutym brat "Pudziana" - Krystian, ujawnił, że 49-latek wkrótce zadebiutuje w Fame MMA. Informacja ta nie została jednak nigdzie potwierdzona. Pudzianowski miałby zmierzyć się z Natanem Marconiem - swoim niedoszłym rywalem.

