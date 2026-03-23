Spora zmiana u Pudzianowskiego, nagranie dowodem. "Za grubo poszło"

Aktualizacja

Chociaż wiele miesięcy minęło od ostatniej walki Mariusza Pudzianowskiego, legendarny strongman pozostaje bardzo aktywny medialnie. "Pudzian" niemal codziennie publikuje zdjęcia i nagrania z treningów, czy czasu wolnego, a jedno z ostatnich wywołało poruszenie. Pokazał on, jak zmienił się na przestrzeni lat. Do tego opublikował nagranie stanowiące dowód, jak wiele przytył w ostatnim czasie.

Mariusz Pudzianowski pokazał swoją metamorfozę

Czy Mariusz Pudzianowski zadebiutuje we freak fightach - odpowiedź na to pytanie chciałoby wreszcie poznać tysiące kibiców wyczekujących walki "Pudziana" w Fame MMA. Sam strongman ujawnił, że negocjacje były, jednak w przestrzeni medialnej pojawia się wiele sprzecznych komunikatów w tym temacie.

Sam Pudzianowski raz na jakiś czas podsyca plotki, publikując treści różnej maści w swoich mediach społecznościowych. Niemałe poruszenie wywołał jeden z jego ostatnich postów.

Murański poznał rywala na Prime MMA 16. Organizacja ogłasza absolutny hit

Rozpoznawalna postać polskiego MMA pochwaliła się kilkoma zdjęciami z treningu, wśród których nie zabrakło także kadru z młodzieńczych lat. "Pudzian" porównał, jak się zmienił, a przy tym zdradził, że w ostatnim czasie sporo przytył.

Za grubo poszło!!!! Za grubo poszło!!!! Ps: Nieee ta waga musi być zepsuta!!!!! Źle coś waży
brzmiał opis zamieszczonego w sieci nagrania.

Waga jasno pokazała, że Pudzianowski waży obecnie 137 kilogramów. "Jeszcze tydzień temu było 128. Chwila prawdy, Mariusz, ważymy się. O cholera, w butach 136, 137. Grubo. Oj, Maniek, trza ci miskę zabrać. Burak za dobrze cię karmi" - komentował na nagraniu były strongman.

W lutym brat "Pudziana" - Krystian, ujawnił, że 49-latek wkrótce zadebiutuje w Fame MMA. Informacja ta nie została jednak nigdzie potwierdzona. Pudzianowski miałby zmierzyć się z Natanem Marconiem - swoim niedoszłym rywalem.

Justyna Kowalczyk-Tekieli
Zimowe

Sensacja ws. Justyny Kowalczyk, naprawdę padły te słowa. Sama potwierdza jedno

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha
Mariusz Pudzianowski
Mariusz PudzianowskiSzymon Starnawski/Polska Press/East NewsEast News
Umięśniony, łysy mężczyzna pozuje na tle ściany z logo sponsorów, z widocznymi tatuażami na ciele i oznaczeniami reklamowymi na klatce piersiowej oraz brzuchu, w pozycji zaciśniętych dłoni.
Mariusz PudzianowskiFOT. GRZEGORZ GALASINSKI/POLSKAPRESSEast News
Mariusz Pudzianowski
Mariusz PudzianowskiKSWmateriały prasowe
Mikołaj Sawicki: Cieszę się, że po tych 9 miesiącach została mi jakaś jakość. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

