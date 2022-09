Ziszcza się czarny scenariusz dla Rosji kreślony także przez tamtejszych komentatorów. Okazuje się, że gwiazda tamtejszego sportu, Anastasija Dawydowa, zdecydowała się na ucieczkę z kraju. I to po kryjomu, nie powiedziała o tym prawie nikomu. To niemały wstrząs dla opinii publicznej i środowiska. "Jestem naprawdę w szoku. Dla nas wszystkich jest to kompletna niespodzianka" - oceniła Ałła Szyszkina.