Katarzyna Skowrońska to postać, której raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Mowa tu o dwukrotnej mistrzyni Europy, wielokrotnej reprezentantka kraju i zawodniczce, która z sukcesami grała w najlepszych klubach świata. Jej kariera to pasmo spektakularnych osiągnięć, zarówno na parkietach w Polsce, jak i we Włoszech, Turcji czy Chin. Zdobywała tytuły mistrzowskie, nagrody indywidualne i uznanie kibiców, którzy cenili ją za talent i determinację, ale przede wszystkim za charakter.

Po zakończeniu sportowej kariery Skowrońska wcale nie zwolniła tempa, wręcz przeciwnie - spakowała walizki i opuściła Polskę, aby wieść pełne przygód życie we Włoszech. Nikt jednak nie spodziewał się, że była reprezentantka naszego kraju zdecyduje się na tak odważny krok i... kupi 600-letni młyn, który będzie chciała przekształcić w swój wymarzony dom.

"Chcę dać mu nowe życie, przywrócić blichtr i piękno, które miał kiedyś. Łatwiej jest zbudować coś od zera, ale ja wolę odrestaurować miejsce, które przez wieki służyło ludziom - było częścią lokalnej historii" - wyznała w październiku ubiegłego roku w studiu "Dzień Dobry TVN".

Katarzyna Skowrońska pracuje nad renowacją zabytkowego młyna. Ma jeden problem

W ostatnich miesiącach gwiazda polskiej siatkówki na bieżąco relacjonowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, jak przebiegają pracę nad renowacją nieruchomości, a teraz podzieliła się z fanami kolejnym wpisem. Jak się okazało, włoska biurokracja wcale nie pomaga Skowrońskiej w szybszym zakończeniu projektu i zamieszkaniu w posiadłości.

"Moje życie ostatnio. Remont domu (plac budowy w pełni ) ogród, ogarnianie mieszkania, życia… Przyjaźnie, miłość, tęsknota. Każdy dzień mnie cieszy, każdy zbity tynk, nowe rynny, okna, czy pierwsze truskawki… Cel jest jasny - zamieszkać! Ale to droga, każdego dnia mnie kształtuje i pozwala czerpać satysfakcję ze wszystkiego! No może czasem włoska biurokracja mnie denerwuje, ale cierpliwość popłaca. Ściskam" - przekazała na swoim profilu na Instagramie 42-latka.

