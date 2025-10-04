Spięcie przed meczem Ekstraklasy. Tak kibice potraktowali gwiazdę muzyki

Disco polo, mimo ogromnej popularności wśród szerokiej publiczności, wciąż budzi kontrowersje i bywa traktowane z dystansem w środowiskach sportowych czy kulturalnych. Zenek Martyniuk - niekwestionowana ikona gatunku i jednocześnie wierny kibic Jagiellonii Białystok - zdołał zyskać szerszą akceptację, natomiast Skolim nie cieszy się podobnym statusem. Jego obecność na stadionie Pogoni od początku wzbudzała emocje, a w mediach społecznościowych pojawiły się setki komentarzy, w większości krytycznych.

Skolim wystąpił na meczu Pogoni Szczecin. Kibicom się to nie spodobało

Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem meczu Pogoni Szczecin z Piastem Gliwice Skolim wyszedł na murawę, by wykonać kilka swoich największych przebojów. Na stadionie zgromadziło się niemal 20 tysięcy widzów, co samo w sobie tworzyło wyjątkową atmosferę. Jednak artysta od początku nie miał łatwego zadania - już przy pierwszych dźwiękach jego hitu "Wyglądasz idealnie" trybuny odpowiedziały chóralnym śpiewem klubowych przyśpiewek, skutecznie zagłuszając koncert. Kibice dali w ten sposób do zrozumienia, że przyszli przede wszystkim na mecz, a nie na muzyczne widowisko. Nagranie uwieczniające ten przykry dla artysty moment zamieścił w mediach społecznościowych Mateusz Perek. "Kibice Pogoni bojkotują występ Skolima" - podsumował krótko.

Skolim starał się dotrzeć do fanów energią i sceniczną charyzmą, jednak atmosfera wskazywała, że większość kibiców nie była gotowa na taką formę rozrywki. Nie jest to zresztą sytuacja bez precedensu. W poprzednim sezonie Śląsk Wrocław zaprosił na swój stadion Blankę, reprezentantkę Polski na 67. Konkursie Piosenki Eurowizji w Liverpoolu. Jej występ również spotkał się z chłodnym przyjęciem i gwizdami. Widać więc, że w Polsce piłkarscy kibice podchodzą z dużą rezerwą do muzycznych występów podczas meczów - niezależnie od tego, kto pojawia się na scenie.

