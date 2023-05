Spekulacje wokół Rzeźniczaków. Są w kryzysie? Żona zabrała głos

O życiu miłosnym Jakuba Rzeźniczaka często rozpisują się tabloidy. Piłkarz w przeszłości umawiał się ze znanymi kobietami ze świata show-biznesu. Po wielu perypetiach życiowych znalazł szczęście u boku Pauliny Nowickiej. O 30-latce zrobiło się dość głośno w momencie, kiedy na jaw wyszedł ich związek. Wówczas "Rzeźnik" rozstał się z celebrytką, Magdaleną Stępień, z którą miał synka - Oliwiera. Chłopiec niedługo po swoich narodzinach trafił do szpitala. Lekarze zdiagnozowali u niego bardzo rzadki guz wątroby. Dziecko spędziło ostatnie miesiące swojego życia w klinice w Izraelu. Niestety nie udało się go uratować. Jego rodzicom ciężko było wrócić do rzeczywistości.