To był niezapomniany wieczór dla kibiców Liverpoolu . Piłkarskich emocji na Wembley nie brakowało. Długo ważyły się losy finału Pucharu Ligi Angielskiej, a do rozstrzygnięcia potrzeba było dogrywki. Ostatecznie to nie Chelsea , a "The Reds" sięgnęli po tytuł, rzutem na taśmę unikając serii karnych i wygrywając 1:0 po golu Virgila van Dijka . To dziesiąte trofeum Liverpoolu i jednocześnie rekord kraju.

Teraz cieszy się, że pod koniec jego przygody z "The Reds" podopieczni zapewnili mu cenne trofeum. I to w niełatwych okolicznościach, bo do pojedynku przystąpili poważne osłabieni, bez kilku kontuzjowanych zawodników. "Nie do wiary, to absolutne szaleństwo. To niewiarygodne, co się tu dzisiaj wydarzyło. To było coś wyjątkowego. Sami wiecie, jakie były okoliczności. Mieliśmy problemy przed spotkaniem, narosły one w jego trakcie. To wieczór, którego nigdy nie zapomnę. Jestem bardzo dumny, że mogłem być jego częścią" - zachwycał się Klopp po meczu z Chelsea.