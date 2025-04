Spanikowany Rzeźniczak zdobył się na wyznanie. Był na badaniach swojej córki

Jakub Rzeźniczak zdobył się na wyznanie

Magdalena Stępień była w ciąży, kiedy jej dotychczasowy partner, Jakub Rzeźniczak, zaczął spotykać się ze swoją obecną żoną, Pauliną. Niedługo później na świat przyszedł Oliwier. Zdiagnozowano u niego bardzo rzadki nowotwór wątroby. Chłopiec pojechał na eksperymentalne leczenie do Izraela, gdzie zmarł - żył jedynie nieco ponad rok. O leczeniu w takiej formie zdecydowała Stępień, która pozostawała w otwartym konflikcie ze swoim byłym partnerem.

Jakub Rzeźniczak zaskoczony! Jasno odniósł się do krytyki i komentarzy. WIDEO

Jakub Rzeźniczak zaskoczony! Jasno odniósł się do krytyki i komentarzy. WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Jakub Rzeźniczak opowiedział o swoich emocjach

"Mój najdzielniejszy pacjent. Dziś byliśmy na kontrolnych badaniach krwi" - zaczął swój wpis Rzeźniczak. "Miałem wam troszkę o tym nagrać, ale tak ciężko mi się o tym mówi i słowa wypowiadane wywołują u mnie wewnętrzną panikę. Tak miałem też dzisiaj rano. Ścisk w żołądku, ucisk w klatce, łzy, które same zaczęły płynąć. A to tylko kontrolne badanie. Chciałbym kiedyś poczuć spokój, jeśli o to chodzi. Czy tak kiedyś będzie? Zobaczymy" - stwierdził.