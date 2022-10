Sobiesław Zasada, czyli rajdy i majątek. Jak wypadek zmieni jego wizerunek?

92-letni Sobiesław Zasada - według informacji "Super Expressu", potwierdzonych na jego łamach przez policję - potrącił na przejściu dla pieszych 10-letnią dziewczynkę. Do zdarzenia miało dość w czwartek 13 października na ul. Kościuszki, w pobliżu szkoły na krakowskim Salwatorze. Znany rajdowiec miał dostać mandat: 2,5 tys. zł i 15 punktów karnych - przekazał podkomisarz Piotr Szpiech, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Sam Sobiesław Zasada miał przedstawić inną wersję zdarzeń : "Ta dziewczynka sama się przewróciła, a ja tylko gwałtownie zahamowałem. To nie było na pasach. Jechałem od strony targu, tam był niesamowity korek, posuwałem się bardzo wolno wzdłuż autobusu. Ona sama się przewróciła, ja jej nie potrąciłem".

Sobiesław Zasada - krótka kariera lekkoatletyczna

Sobiesław Zasada powoli zbliża się do bariery wieku trudnej do osiągnięcia dla większości mężczyzn - przyszedł bowiem na świat 27 stycznia 1930 roku w Dąbrowie Górniczej. Rajdowiec z wykształcenia jest ekonomistą - ukończył studia na Akademii Handlowej w Krakowie. Zdobyte na uczelni doświadczenie z pewnością przydało mu się później w prowadzeniu licznych biznesów, jednak w młodości zajmował się głównie sportem.

Zaowocowało to włączeniem go do kadry narodowej, do której należał w latach 1949-1952. Karierę lekkoatletyczną zakończyła kontuzja. Otwarte złamanie nogi uniemożliwiło powrót na bieżnię. Zasada nie zamierzał jednak rozstawać się ze sportem — zdecydował się na karierę kierowcy rajdowego. Jak miała pokazać przyszłość, był to strzał w dziesiątkę.