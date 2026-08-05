SMS od "Starucha" po decyzji Nawrockiego o ułaskawieniu. Uderza w koalicję

Prezydent Karol Nawrocki skorzystał z przysługującej mu prerogatywy i zastosował prawo łaski wobec Piotra "Starucha" Staruchowicza, który w 2025 roku został obłożony dwuletnim zakazem stadionowym. Informację tę publicznie przekazał adwokat Krzysztof Wąsowski.

Decyzję głowy państwa skrytykowali politycy koalicji rządzącej, w tym m.in. szef MSWiA Marcin Kierwiński, europoseł i były współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń oraz poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia KO Dariusz Joński.

I to właśnie w nich uderza "Staruch", komentując ruch prezydenta. "Mecze meczami, ale dla samego skowytu Kierwińskich, Jońskich, Biedroniów, dla oburzonego wzroku Wernerowej w TVN24, było warto" - miał napisać w wiadomości wysłanej do Telewizji wPolsce24, odczytanej w programie "Wierzbicki, Biedroń mówią, jak jest".

Następnie, w oświadczeniu opublikowanym na profilu Nieznanych Sprawców, oświadczył, że pojawi się podczas ligowego wyjazdu Legii w Kielcach, a potem na Żylecie w spotkaniu ze Śląskiem Wrocław.

"Wiecie, co było najgorsze w tym zakazie? Nie, nie to, że musiałem oglądać jesienne popisy Legii w telewizji, co pomogło mi na nowo docenić stanie na meczach plecami do murawy. Najgorsze było to, że nie mogłem być na trybunach z Wami. Z każdym z Was" - zwrócił się do kolegów po szalu.

Ale jeśli jest jedna rzecz, dla której warto było znowu przez to przejść, to możliwość usłyszenia tego kwiku oburzonych polityków, redaktorów, milicjantów i 'ekspertów' nie mających nawet pojęcia, o czym mówią. Ten jazgot utwierdza mnie jedynie w słuszności tego, co razem robimy

Możdżonek odpowiada Kierwińskiemu ws. ułaskawienia "Starucha"

"Ułaskawienie kogoś takiego jak Staruch, pokazuje o jakiej Polsce marzy prezydent Nawrocki" - pisał na platformie X Marcin Kierwiński, odnosząc się do szeroko dyskutowanej decyzji głowy państwa.

Jego słów bez komentarza nie pozostawił nie tylko sam zainteresowany, lecz również Marcin Możdżonek, niegdysiejszy kapitan siatkarskiej reprezentacji Polski oraz mistrz świata z 2014 roku, a obecnie polityk i doradca Nawrockiego do spraw klimatu i środowiska.

W odpowiedzi na wpis szefa MSWiA udostępnił skan pisma datowanego na 2010 rok. Jego adresatem był ówczesny prezes zarządu Legii Warszawa Paweł Kosmala, a wśród nadawców widniało nazwisko Kierwińskiego.

Przy okazji otwarcia nowego stadionu stołecznej drużyny i towarzyszącemu temu wydarzeniu meczu z Arsenalem Kierwiński i koledzy z partii zwracali się wówczas do Kosmali "z apelem o umożliwienie uczestniczenia w tym święcie wszystkim kibicom, również tym, którzy na skutek popełnionych wcześniej wykroczeń zostali obciążeni zakazami klubowymi".

Pragnęlibyśmy, żeby do tego meczu wygasły echa toczonego sporu i bezpowrotnie zaginęły animozje i nieporozumienia. Niech nowy stadion będzie miejscem spotkań wszystkich warszawiaków

Pod wnioskiem, oprócz Marcina Kierwińskiego, podpisali się Małgorzata Kidawa-Błońska, Andrzej Halicki, Ewa Malinowska-Grupińska oraz Piotr Kalbarczyk. "Mądrość etapu" - komentuje krótko Marcin Możdżonek.

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Rzeźniczak komentuje ułaskawienie Staruchowicza

Głos w sprawie ułaskawienia "Starucha" zabiera także Jakub Rzeźniczak, niegdysiejszy piłkarz Legii Warszawa, który przed laty miał zostać uderzony przez Staruchowicza po porażce z Ruchem Chorzów.

Za ten czyn Piotr Staruchowicz został skazany w 2014 roku przez sąd na 30 godzin prac społecznych miesięcznie przez pół roku.

Mimo że od zdarzenia i odbycia kary minęło już wiele lat, sprawa powraca właśnie teraz. W nowym nagraniu w mediach społecznościowych Rzeźniczak relacjonuje, że zadzwonił do niego dziadek żony i pytał, czy "Kuba bił się ze 'Staruchem'".

Co odpowiedział piłkarz? "To była sytuacja sprzed 15 lat i to nie było żadne pobicie. (...) To było po prostu nieporozumienie po przegranym meczu. Piłkarze w moich czasach troszkę inaczej reagowali, nie tylko stali i słuchali kibiców, którzy ich obrażają, ale też z nimi dyskutowali, więc ta dyskusja była zażarta" - mówi.

Mam wrażenie, że piłkarze mieli wtedy więcej jaj. A z Piotrkiem mam dobry kontakt. (...) Ta sytuacja została tak wykorzystana do własnych celów

Ocenia, że orzeczony w zeszłym roku zakaz stadionowy dla "Starucha" po meczu w Lublinie nałożony został niesłusznie. "Piotrek miał wtedy pozwolenie, żeby prowadzić doping i być w pewnych strefach na stadionie" - wyjaśnia.

Telefon "Starucha" do prezydenta. Przekazał mu swoją wersję wydarzeń

Swoją wersję zdarzeń z tego, co wydarzyło się w Lublinie, publicznie przedstawił wcześniej sam Staruchowicz. Podczas wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Kanale Zero, zadzwonił do studia, i poprosił o ułaskawienie.

"Zostałem ukarany zakazem stadionowym za stanie na płocie i prowadzenie dopingu w Lublinie, mimo że posiadałem akredytację wydaną przez organizatora i mogłem tam przebywać, na płocie. Sąd w Lublinie skazał mnie jednak na dwa lata zakazu stadionowego" - opowiadał.

Prezydent odpowiedział, że sprawę zna, wie, że wpłynął wniosek o ułaskawienie, lecz rozpatrzony zostanie w odpowiednim terminie.

"Dziwnie brzmi sytuacja, w której kibic odpowiedzialny za doping nie może wejść na gniazdo" - podsumował.





"Wydarzenia": Prezydent ułaskawia. Jedno z nazwisk wywołało spore emocje Polsat News