Smokowski wystąpił u boku legendy polskiej sceny. Teraz płonie ze wstydu

Tomasz Smokowski to jeden z najbardziej znanych dziennikarzy sportowych w Polsce. On sam prowadzi aktywny tryb życia i poznaje ludzi, którzy dzielą jego pasje do sportu. Od kilku już lat 52-latek odpowiada za organizację turnieju CUPRA Padlowe, podczas których celebryci i sportowcy z całego kraju rywalizują na kortach padlowych. To właśnie m.in. dzięki takim inicjatywom Smokowski budzi uznanie nie tylko wśród reprezentantów naszego kraju na sportowych arenach, ale również wśród celebrytów, muzyków i aktorów.

Tomasz Smokowski zaśpiewał na scenie z Arturek Rojkiem. Do tej pory wstydzi się tego występu

Smokowski jest jedną z nielicznych osób, która może pochwalić się faktem, że Artur Rojek zaśpiewał na jego urodzinach. Taki prezent na 40. urodziny dziennikarz otrzymał od swojej małżonki Adrianny, która przekonała znanego w całej Polsce artystę do występu na przyjęciu jej ukochanego. O wyjątkowym gościu na swoich urodzinach Smokowski opowiedział w podcaście "Prześwietlenie" Gońca. Jak wyznał, do dnia dzisiejszego jest to dla niego słodko-gorzkie wspomnienie. Wszystko przez fakt, że 52-latek zgodził się wówczas na wspólny występ ze znanych muzykiem. Ten - jak wspomina po latach - nie przebiegł idealnie.

"Artur zaprosił mnie na scenę, a ja popełniłem błąd, bo się dałem na tę scenę wciągnąć. Mam bardzo dobry słuch i mam nawet w niektórych rejestrach bardzo dobry głos. Niezły. I byłem tak podjarany faktem, że "Rojas" mnie zaprasza na scenę, że popełniłem z nim "Długość Dźwięku Samotności". Jedna z najpiękniejszych piosenek skomponowanych przez polskich muzyków rockowych. Uważam, że ta piosenka zasługiwała na to, żeby zostać przebojem na miarę świata. (...) Niestety, ja dawałem jeszcze radę w zwrotkach, bo one są śpiewane nisko, ale refren "I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój świat" jest śpiewany bardzo wysoko. I tam niestety już moje rejestry mi nie pozwoliły śpiewać i zacząłem trochę jęczeć" - wyjawił.

Dziennikarz wkrótce potem dowiedział się, że jego występ z Arturem Rojkiem został nagrany. Smokowski jednak do tej pory nie obejrzał tych nagrań - i to z jednego konkretnego powodu. "Moje poczucie wstydu nigdy mi nie pozwoliło odtworzyć tych płyt. Nigdy ich nie widziałem. Musiałbyś mnie zabić, a i tak bym ci nie dał tej płyty. Wstyd, który mi towarzyszy po tym śpiewie, nie pozwala mi" - podsumował.

Tomasz Smokowski korzystając z okazji ujawnił, że obecnie uczęszcza na lekcje śpiewu.

