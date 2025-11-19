Jerome Boateng, jeden z najwybitniejszych niemieckich obrońców ostatnich dekad, przez lata święcił triumfy w barwach Bayernu Monachium i reprezentacji Niemiec. Dwukrotny zdobywca Ligi Mistrzów i mistrz świata z 2014 roku, uchodził za filar defensywy zarówno w klubie, jak i w kadrze. Jego kariera pełna była trofeów, rekordów i występów na największych piłkarskich scenach.

W 2024 roku Boateng zdecydował się zakończyć sportową karierę, po rozwiązaniu kontraktu z austriackim Linzer ASK. W wywiadach przyznawał, że to odpowiedni moment, by zamknąć ten rozdział - nie tylko ze względu na kwestie sportowe, lecz także z powodu burzliwego życia prywatnego, które w ostatnich latach coraz mocniej wpływało na jego codzienność.

Jerome Boateng o śmierci Katarzyny Lenhardt. "Odmawia mi się prawa do żałoby"

Bo to właśnie sprawy osobiste, a nie osiągnięcia na boisku, stały się tematem medialnych doniesień. Przez długi czas prasa rozpisywała się przede wszystkim o śmierci jego byłej partnerki, polskiej modelki Katarzyny Lenhardt, która odebrała sobie życie 9 lutego 2021 roku. Ich ponad roczny związek zakończył się na początku tamtego właśnie roku, a zaledwie kilka dni później doszło do tragedii. Wokół sprawy narosło wiele spekulacji, zwłaszcza dotyczących rzekomej przemocy ze strony piłkarza, choć prokuratura nie znalazła na to żadnych dowodów, a Boateng wielokrotnie podkreślał, że nigdy nie skrzywdził byłej partnerki.

Teraz, po latach milczenia, postanowił opowiedzieć o swoim przeżywaniu tej straty. W dokumencie przygotowanym przez telewizję ARD zdobył się na wyjątkowo osobiste wyznania. Podkreślił, że wciąż nie może pogodzić się z odejściem Lenhardt. "Publicznie dostrzegłem, że trochę odmawia mi się prawa do żałoby. Jak człowiek to przeżywa, tylko ja mogę sobie odpowiedzieć. Wciąż przeżywam jej śmierć. Straciłem osobę, którą bardzo kochałem" - oznajmił.

Przyznał także, że żałuje wywiadu udzielonego "Bildowi" tuż po rozstaniu, w którym krytykował modelkę. Ta sześć dni później odebrała sobie życie. "Wywiad był pomyłką" - stwierdził. Boateng zaznaczył, że chciał przywrócić pamięć o Lenhardt jako o wspaniałej osobie i opowiedzieć swoją historię po latach ciszy. Jak podsumował, tragedia ta pozostanie częścią jego życia, a on sam wyciągnął z niej bolesne wnioski.

------------------------------

W przypadku potrzeby udzielenia pomocy lub rozmowy z psychologiem, skorzystaj z jednego z poniższych numerów telefonów:

Czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu telefon Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym - 800 702 222

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 121 212

Możesz też odwiedzić stronę centrumwsparcia.pl, gdzie znajduje się grafik dostępnych specjalistów: lekarzy psychiatrów, prawników i pracowników socjalnych.

W przypadku, gdy potrzebna jest natychmiastowa interwencja, zadzwoń na numer alarmowy 112.

Jerome Boateng FRANK HOERMANN/SVEN SIMONSVEN SIMONdpa Picture-Alliance via AFP / FRANK HOERMANN/SVEN SIMONSVEN SIMONdpa Picture-Alliance via AFP AFP

Jerome Boateng i Robert Lewandowski z czasów wspólnej gry w Bayernie Monachium Frank Hoermann/SVEN SIMON AFP

Jerome Boateng JEFF PACHOUD / AFP AFP