Śmiała sesja zdjęciowa gwiazdy tenisa. Sporo odsłoniła, kibice zachwyceni

"Top Model" światowego tenisa znów w blasku fleszy. Efekt sesji oczarował fanów

Tym razem 24-letnia Białorusinka opublikowała śmiałe zdjęcie z sesji, które wprost oczarowało jej obserwatorów. Pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy , takich jak " Top model 2022", "Numer 1 tenisa", "Oczekujemy więcej" czy "Świetne zdjęcie". Fani są zachwyceni urodą młodej tenisistki, co przekłada się również na jej popularność w mediach społecznościowych . Na Instagramie Sabalenkę obserwuje już 363 tys. ludzi.

To nie pierwszy raz, kiedy Aryna Sabalenka udostępnia w sieci tego typu fotografie. W przeszłości rywalka Igi Świątek prezentowała fotki, które mocno podkreślały jej kobiecość. Jej konto na Instagramie to połączenie sportowego życia i prywatnych chwil, którymi chętnie dzieli się z fanami. W przeciwieństwie do innych tenisistek, Sabalenka lubi śmiałe sesje zdjęciowe i nie ma problemu z ich publikacją w sieci.