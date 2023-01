Słynny były gracz Barcelony "przyłapany". Był gościem Shakiry?!

Shakira zorganizowała imprezę po sukcesie "piosenki wymierzonej w Pique". Niespodziewany gość

Z tej okazji, a także po to, by odreagować spory z byłym partnerem i ex-piłkarzem FC Barcelony, Kolumbijka postanowiła wyprawić huczną imprezę. Wrzuciła nawet nagranie na Twittera, by pochwalić się jak bawi się z koleżankami. "Co byśmy poczęły bez przyjaciółek, które suszą nasze łzy i jednocześnie świętują z nami dobre chwile?" - zapytała retorycznie wokalistka.