Gramy rano – Brazylia jest faworytem do wygrania mundialu. WIDEO

Gramy rano – Brazylia jest faworytem do wygrania mundialu. WIDEO / KATAR GRAMY RANO / INTERIA.TV

To ona skradła serce Toma Brady’ego? Słowacka modelka zachwyca w sieci

Rajek pojawiła się na poniedziałkowym meczu Tampa Bay i New Orleans Saints w koszulce Brady’ego. Dzień później modelka pochwaliła się fotką ze stadionu w mediach społecznościowych. Opis, którego użyła do zdjęcia dał kibicom wiele do myślenia.