Słowa partnera Schreiber o Putinie wywołały burzę. Jarosław Królewski ostro zareagował
Jarosław Królewski, czyli prezes piłkarskiego klubu Wisła Kraków, za pośrednictwem mediów społecznościowych zareagował na kontrowersyjne słowa partnera Marianny Schreiber, Piotra Korczarowskiego, na temat jego stosunku do Władimira Putina i Federacji Rosyjskiej. Polski biznesmen nie gryzł się w język i opublikował na ten temat nie jeden, a aż dwa wpisy na platformie "X.com".
Kiedy Piotr Korczarowski, były polski aktor i komentator polityczny, a obecnie również zawodnik freakfightowej Prime MMA, powiedział w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim na Kanale Zero, jaki ma stosunek do Władimira Putina i Federacji Rosyjskiej, rozpętała się wielka burza.
- Jaki masz stosunek do Putina i do Rosji? - zapytał Krzysztof Stanowski. - Neutralny. Dlatego że nie oceniam tego co się dzieje na granicy ukraińsko-rosyjskiej, czy w ogóle w tej wojnie, z perspektywy polskiego interesu narodowego - odpowiedział Piotr Korczarowski.
Ostra reakcja Jarosława Królewskiego na słowa Piotra Korczarowskiego
Kiedy Jarosław Królewski to usłyszał, nie mógł się powstrzymać. Za pośrednictwem mediów społecznościowych postanowił zareagować i skomentował tę wypowiedź jednym słowem: "Kretyn".
To jednak nie był jedyny wpis Jarosława Królewskiego na temat wypowiedzi Piotra Korczarowskiego, który podczas rozmowy na Kanale Zero mówił: "Nie kibicuję nikomu w tej wojnie. Rozumiem szersze spektrum geopolityczne tej wojny. To nie jest wojna między dwoma narodami, tylko między interesami politycznymi zachodu i wschodu. Ukraińcy są ofiarą tej wojny, ale trochę na własne życzenie. Oni nie rozumieją, nie bronią swojej ojczyzny, tylko bronią interesu zachodu".
- Ja mam parę wykładów na ten temat. Trzeba troszkę znać historię. To nie Rosja jest agresorem [...] Gdybym był prezydentem Rosji, zachowałbym się tak samo. To jest przepychanka geopolityczna - dodał.
W tej samej rozmowie Piotr Korczarowski powiedział wprost, że kiedy na Białorusi narodził się ruch społeczny pod przewodnictwem Swietłany Cichanouskiej przeciwko obecnej władzy, kibicował Łukaszence. - Dlatego, że, wiesz, Łukaszenka nie jest moim bohaterem, ale ma jedno osiągnięcie, że nie zbudował państwa na szowinizmie narodowym - ocenił Korczarowski.
Cała rozmowa wywołała dość duży skandal w polskiej przestrzeni publicznej. Jarosław Królewski, który od czasu do czasu komentuje tego typu "incydenty", tym razem nie gryzł się w język.
- Z jednej strony: polscy naukowcy, matematycy, inżynierowie budują nowy świat, z drugiej z kolei jakiś imbecyl Korczarowski zasypał mój timeline. Elon Musk, ogarnij w końcu tę personalizację. Polacy błagam jak najdalej od takich stworów.
Prywatnie Piotr Korczarowski jest partnerem Marianny Schreiber. W ostatnim czasie wyznała ona, że para planuje ślub, który zbliża się wielkimi krokami.