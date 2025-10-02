Słowa partnera Schreiber o Putinie wywołały burzę. Jarosław Królewski ostro zareagował

Kiedy Piotr Korczarowski, były polski aktor i komentator polityczny, a obecnie również zawodnik freakfightowej Prime MMA, powiedział w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim na Kanale Zero, jaki ma stosunek do Władimira Putina i Federacji Rosyjskiej, rozpętała się wielka burza.

- Jaki masz stosunek do Putina i do Rosji? - zapytał Krzysztof Stanowski. - Neutralny. Dlatego że nie oceniam tego co się dzieje na granicy ukraińsko-rosyjskiej, czy w ogóle w tej wojnie, z perspektywy polskiego interesu narodowego - odpowiedział Piotr Korczarowski.

Ostra reakcja Jarosława Królewskiego na słowa Piotra Korczarowskiego

Kiedy Jarosław Królewski to usłyszał, nie mógł się powstrzymać. Za pośrednictwem mediów społecznościowych postanowił zareagować i skomentował tę wypowiedź jednym słowem: "Kretyn".

To jednak nie był jedyny wpis Jarosława Królewskiego na temat wypowiedzi Piotra Korczarowskiego, który podczas rozmowy na Kanale Zero mówił: "Nie kibicuję nikomu w tej wojnie. Rozumiem szersze spektrum geopolityczne tej wojny. To nie jest wojna między dwoma narodami, tylko między interesami politycznymi zachodu i wschodu. Ukraińcy są ofiarą tej wojny, ale trochę na własne życzenie. Oni nie rozumieją, nie bronią swojej ojczyzny, tylko bronią interesu zachodu".

- Ja mam parę wykładów na ten temat. Trzeba troszkę znać historię. To nie Rosja jest agresorem [...] Gdybym był prezydentem Rosji, zachowałbym się tak samo. To jest przepychanka geopolityczna - dodał.

W tej samej rozmowie Piotr Korczarowski powiedział wprost, że kiedy na Białorusi narodził się ruch społeczny pod przewodnictwem Swietłany Cichanouskiej przeciwko obecnej władzy, kibicował Łukaszence. - Dlatego, że, wiesz, Łukaszenka nie jest moim bohaterem, ale ma jedno osiągnięcie, że nie zbudował państwa na szowinizmie narodowym - ocenił Korczarowski.

Cała rozmowa wywołała dość duży skandal w polskiej przestrzeni publicznej. Jarosław Królewski, który od czasu do czasu komentuje tego typu "incydenty", tym razem nie gryzł się w język.

- Z jednej strony: polscy naukowcy, matematycy, inżynierowie budują nowy świat, z drugiej z kolei jakiś imbecyl Korczarowski zasypał mój timeline. Elon Musk, ogarnij w końcu tę personalizację. Polacy błagam jak najdalej od takich stworów.

Prywatnie Piotr Korczarowski jest partnerem Marianny Schreiber. W ostatnim czasie wyznała ona, że para planuje ślub, który zbliża się wielkimi krokami.

