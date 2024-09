Słowa krytyki pod adresem Radwańskiej. Nie spodziewała się tylu wyrzutów

Tym zajęła się Agnieszka Radwańska po zakończeniu kariery

Fani zganili Agnieszkę Radwańską

W obszernym domu nie mogło zabraknąć osobnego pokoju do ćwiczeń, który został wyposażony w podstawowe sprzęty , nie tylko do ćwiczeń siłowych, ale też cardio.

Ostatnio Radwańska pochwaliła się, jak biega na bieżni , którą zresztą dostała w ramach współpracy. Już na pierwszy rzut oka widać, że to nowoczesny sprzęt.

Choć teoretycznie pokazywanie, jak się biega, nie powinno budzić żadnych negatywnych emocji, to okazuje się, że wśród obserwatorów Radwańskiej znaleźli się malkontenci. Kilka osób bowiem zarzuciło jej, że zamiast biegać w domu, nawet na najbardziej nowoczesnym sprzęcie, powinna wyjść na zewnątrz i to nie tylko dlatego, że pogoda na to pozwala, ale przede wszystkim z powodu sprzyjającego otoczenia. Za oknami domu Agnieszki Radwańskiej widać bowiem rozpościerający się las.