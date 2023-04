Słowa Igi Świątek nie przeszły bez echa. To może być przełom dla kobiet

"Mam wrażenie, że sport jest bardzo ważny i zawsze był używany w propagandzie . Od początku nasza dyscyplina mogła zrobić więcej, aby pokazać, że jest przeciwko wojnie. Tak się jednak nie stało, choć rozważano to, a teraz wykluczenie Rosjan i Białorusinów byłoby niesprawiedliwe, ponieważ decyzja powinna zapaść rok temu " - mówiła w rozmowie z "BBC".

Słowa liderki światowego rankingu WTA dotarły do innych zawodników. Poparcie dla Polki wyraził nawet rosyjski tenisista, Daniił Miedwiediew , który w jednym z wywiadów zaznaczył, że jest za pokojem na całym świecie.

Jak się okazuje, raszynianka wywołała lawinę w sieci nie tylko w kontekście wojny we wschodniej Europie i wycofania rosyjskich tenisistów, ale swego czasu wypowiedziała się o problemach menstruacyjnych, które w sporcie jest wciąż tematem tabu.

Zawodniczki idą za głosem Igi Świątek. Nie zamierzają milczeć w ważnej sprawie

Reprezentantki Anglii w piłce nożnej wspólnie ogłosiły, że zmieniają zasady i rezygnują z białych spodenek na treningach, na rzecz strojów w ciemniejszych kolorach. Ich postawa nie umknęła dziennikarzom "The Telegraph", którzy na łamach dziennika poruszyli kwestię miesiączki w sporcie.

Każda kobieta, która nosi białą spódnicę lub dżinsy zna to uczucie, kiedy wpada w panikę i ciąglę sprawdza, czy ktoś widzi, że właśnie zaczął się jej okres

Temat menstruacji u sportsmenek jest niezwykle ważny, bowiem zdarzają się sytuacje, kiedy zawodniczki muszą rywalizować w białych strojach, co jest dla nich dodatkowym obciążeniem psychicznym . Teraz wiele pań powiedział w tej kwestii stanowcze "dość".

O problemie opowiedziała także Iga Świątek. Polka podczas konferencji prasowej, po przegranym starciu z Marią Sakkari w WTA Finals w 2021 roku zdobyła się na odwagę i wypowiedziała się na ważny temat i wysłała ważną wiadomość do innych sportsmenek.

"Ciężko o tym mówić, bo wiem, że w sporcie to temat tabu. Ale PMS (zespół napięcia przedmiesiączkowego) też mnie uderzył. Mówię to każdej młodej dziewczynie, która nie wie, co się dzieje". - wyznała liderka światowego rankingu.