Wokół Śląska Wrocław od jakiegoś czasu zbierają się czarne chmury. Najpierw na klub została przez PZPN nałożona kara za niewpuszczenie na trybuny kibiców Wisły Kraków, potem pobitych zostało dwóch piłkarzy z drużyny, a teraz głośno stało się wokół likwidacji piłkarskiej sekcji kobiecej, która zdobywała w swojej historii ośmiokrotnie mistrzostwo Polski, a w ubiegłym roku zakończyła Ekstraligę na piątym miejscu.

Śląsk Wrocław likwiduje kobiecą sekcję. Miasto zapowiedziało

Śląsk Wrocław popadł w finansowe tarapaty. Mimo uzyskanego od miasta wsparcia, klub zaczął niebezpiecznie balansować na krawędzi i już w 2025 roku mówiło się głośno o likwidacji kobiecej sekcji klubu. Teraz informację tę potwierdziła wiceprezydentka Wrocławia, Renata Granowska.

Piłkarki mają trzy wyjścia - mogą wypełnić kontrakt do połowy roku, rozwiązać go lub przejść do Ślęzy Wrocław grającej na niższym poziomie rozgrywek. Wiele z zawodniczek protestuje przeciwko wskazanym im możliwościom i domagają się zachowania klubu, wydały w tej sprawie również specjalne oświadczenie. Co roku na sekcję wydawano 3,5 mln zł. W tym roku klub zajmuje w Ekstralidze 6. miejsce.

Agnieszka Chylińska powiedziała stanowcze "nie" rozwiązaniu sekcji

Zaprotestować w tej sprawie postanowiła także Agnieszka Chylińska. Wokalistka od lat wspiera polski sport - kibicuje piłkarzom i piłkarkom ręcznym, a także uważnie obserwuje sytuację polskich klubów. Tym razem postanowiła wydać komunikat w kontekście likwidacji sekcji kobiecej Śląska.

"Moi Drodzy Ci, którzy dobrze mnie znają, wiedzą, że poza muzyką interesuję się rodzimym sportem a w szczególności piłką nożną i piłką ręczną. Chciałabym dzisiaj wesprzeć piłkarki nożne ze Śląska Wrocław. Nie chodzi o to, że wyróżniam barwy jakiegoś klubu sportowego w Polsce. Chciałam mocno zaprotestować przeciw zamysłom i próbom niszczenia polskiej kobiecej piłki nożnej. Dziewczyny nie dajcie się" - pisała w mediach społecznościowych. Sprawa zyskuje coraz większy rozgłos, choć wydaje się, że miasto i klub podjęły już ostateczną decyzję.

