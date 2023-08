Skrywana prawda o Neymarze wyszła na jaw. Aż trudno uwierzyć w te słowa

Na warunki w nowym zespole były gracz francuskiego klubu na pewno nie może narzekać. Według ekspertów jego nowi pracodawcy mają zapewnić mu... własne zoo z egzotycznymi zwierzętami. Na tym jednak nie kończą się udogodnienia piłkarza. Do Neymara należeć będzie również także prywatny samolot i ogromna posiadłość, w której pracować będzie trzech jego osobistych kucharzy. Ponadto Brazylijczyk za każde zwycięstwo nowego zespołu ma inkasować aż 80 tys. euro. Ogromne korzyści 31-latek czerpał będzie również za sprawą mediów społecznościowych. Za każdy wpis dotyczący jego klubu dostanie 500 tys. euro.

Były piłkarz FC Barcelony na Bliski Wschód przeniesie się ze swoją ciężarną partnerką Bruną Biancardi, która nie ma z Brazylijczykiem łatwego życia. Jakiś czas temu mężczyzna przyznał się do swojej niewierności. Zamieścił w sieci obszerny wpis, w którym prosił modelkę o wybaczenie. Zaznaczył również, że swoim postępowaniem zawiódł rodzinę , której teraz bardzo potrzebuje.

Ogromna metamorfoza Neymara. Kolega zdradził, jak zachowywał się kiedyś piłkarz

Neymar pochodził z religijnej rodziny. Kiedyś bardzo chciał zachować czystość do ślubu, a jego bliskim zależało na tym, żeby przestrzegał chrześcijańskich wartości. Nie pił alkoholu i nie chodził na imprezy

"Był bardzo nieśmiały. Na przykład, w trakcie jednego z pierwszych zgrupowań spotkaliśmy się w pokoju hotelowym, żeby się pomodlić i czytać Biblię. Co ciekawe, Neymar był małomówny. Nie mógł nawet przeczytać pojedynczego wersetu. Miałem wrażenie, że czegoś się bał. Z czasem zaczął się rozluźniać (...) Gdy miał szesnaście lat, przychodził do nas jako biedny chłopiec, a już rok później zarabiał miesięcznie pół miliona euro. Wokół niego szybko pojawiało się dużo ludzi, którzy klepali go po plecach i komplementowali. Ale myślę, że przez swoje przecierpiał i wyciągnął konsekwencje ze błędów" - dodaje Roberto Brum.