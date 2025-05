Skradła serce Piotra Zielińskiego. Jej wykształcenie może zaskoczyć

Piotr Zieliński to postać doskonale znana fanom zarówno polskiego, jak i włoskiego futbolu. Reprezentant naszego kraju bowiem od wielu już lat bryluje w Serie A - karierę w Italii rozpoczynał od występów w barwach Udinese Calcio, następnie wypożyczony został do Empoli FC, a w 2016 roku trafił do SSC Napoli. W ubiegłym roku w życiu zawodowym Zielińskiego doszło do kolejnych zmian - opuścił on bowiem Neapol i przeniósł się do Mediolanu, gdzie zasilił szeregi Interu. W tak ważnym dla niego okresie piłkarz mógł liczyć na wsparcie swojej ukochanej małżonki Laury.

