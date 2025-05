Skradła serca widzów "Tańca z Gwiazdami". Jest partnerką znanego siatkarza

Daria Syta od kilku już sezonów jest jedną z tanecznych ekspertek w "Tańcu z Gwiazdami" . Do tej pory 26-latka dzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem z aktorami Maciejem Musiałem i Rafałem Zawieruchą . Internauci wówczas szybko doszli do wniosku, że tancerka tworzyłaby z gwiazdorem "Rodzinka.pl" idealną parę także poza parkietem. Ta jednak szybko ucięła temat i w jednym w wywiadów z dumą oznajmiła, że jej serce jest już zajęte.

Igor Grobelny spotyka się z Darią Sytą. Wspierał ją podczas udziału w "Tańcu z Gwiazdami"

Nie jest wcale tajemnicą, że prywatnie partnerem Darii Sytej jest Igor Grobelny. Jest to postać doskonale znana fanom sportu, a przede wszystkim siatkówki. 31-latek gra bowiem na pozycji przyjmującego w klubie ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Jego marzeniem jest debiut w siatkarskiej reprezentacji Polski. Na to jednak sportowiec potrzebowałby zgody federacji belgijskiej. To barwy tego właśnie państwa 31-latek reprezentował bowiem w przyszłości. Podobnie zresztą jak jego siostra Kaja. Mają oni bowiem polsko-belgijskie obywatelstwo.