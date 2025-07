Skradł serca milionów fanek na świecie. Niedawno przebiegł maraton

Harry Styles to absolutna legenda muzyki pop. Sławę brytyjskiemu artyście przyniosło członkostwo w jednym z najpopularniejszych boysbandów w historii. Mowa o zespole One Direction, który pochodzący z Holmes Chapel gwiazdor współtworzył niegdyś z Zaynem Malikiem, Louisem Tomlinsonem, Niallem Horanem i Liamem Paynem. Po rozpadzie zespołu panowie skupili się na solowych projektach i do dnia dzisiejszego podbijają listy przebojów. Fani słynnego "1D" niestety nie zobaczą już więcej na scenie ostatniego z panów. Pochodzący z Wolverhampton Liam Payne zmarł w tragicznym wypadku 16 października ubiegłego roku. Wypadł on z balkonu CasaSur Palermo Hotel w Buenos Aires.

Nie jest wcale tajemnicą, że największe sukcesy jako solista odnosi właśnie Harry Styles. Jeszcze będąc w zespole, 31-latek uznawany był za lidera One Direction, a obecnie jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów solowych na świecie. Jego przeboje, takie jak "As It Was", "Adore You" czy Sign of the Times" do dziś są słuchane przez fanów na całym świecie. Ponadto spełnia się on jako aktor. Na swoim koncie ma angaże w takich filmach jak m.in. "Dunkierka", "Nie martw się, kochanie" i "My Policeman".

Harry Styles jest miłośnikiem sportu. Miał być piłkarzem, niedawno przebiegł maraton

Harry jednak z początku wcale nie marzyć o karierze w branży muzycznej. Jeszcze będąc nastolatkiem bowiem, grał on w piłkę nożną i to właśnie ze sportem wiązał swoją przyszłość. Ostatecznie jednak miłość do muzyki okazała się silniejsza, a w 2010 roku zgłosił się do siódmej edycji The X Factor, gdzie połączył siły z Malikiem, Paynem, Horanem oraz Tomlinsonem.

Choć ostatecznie nie został profesjonalnym piłkarzem, do dziś sport odgrywa w jego życiu ważną rolę. Styles już od jakiegoś czasu jest członkiem klubu golfowego w Sunningdale, co sugeruje jego zainteresowanie również tą dyscypliną. Były wokalista zespołu One Direction znany jest również z zamiłowania do boksu i pilatesu. To jednak nie koniec.

Brytyjczyk jakiś czas temu zdecydował się na trenowanie biegów długodystansowych. W marcu bieżącego roku gwiazdor muzyki pop zdecydował się na start w maratonie w Tokio. 31-latek chciał pozostać anonimowy, dlatego też do rywalizacji podszedł w okularach przeciwsłonecznych i bluzce z długim rękawem i opasce na głowie. Zdradziły go jednak oryginalne tatuaże na nogach.

Styles ostatecznie uzyskał naprawdę imponujący wynik, przekraczając linię mety z czasem 3:34:07. Uplasował się ostatecznie na 6010. miejscu i choć z pozoru był to przeciętny wynik, to warto zaznaczyć, że był on szybszy od ponad 20 tys. innych uczestników maratonu. W biegu udział wzięło bowiem 26 706 osób. Maraton wygrał 22-letni Tadese Takele z Etiopii.

Harry Styles Kevin Winter AFP

Harry Styles Kevin Winter AFP

One Direction. Od lewej: Louis Tomlinson, Niall Horan, Harry Styles, Zayn Malik i Liam Payne Kevin Winter AFP