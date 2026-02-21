Katarzyna Skowrońska przez lata była jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej siatkówki. Jako atakująca reprezentacji Polski sięgała po medale mistrzostw Europy i występowała w czołowych klubach Europy. W "Biało-Czerwonych" barwach grała od 2003 do 2016 roku, stając się jedną z liderek kadry i symbolem jej sukcesów. Prywatnie była żoną menedżera siatkarskiego Jakuba Dolaty, jednak ich związek nie przetrwał próby czasu. Po zakończeniu trwającego 14 lat związku sportsmenka postanowiła ułożyć swoje życie na nowo.

Niedawno opuściła Polskę i zamieszkała we Włoszech, gdzie buduje wymarzony dom i rozpoczyna kolejny etap życia. Co więcej, nie tak dawno za pośrednictwem mediów społecznościowych była siatkarka wyjawiła, że jej serce jest już zajęte - obecnie związana jest z reżyserem Bartoszem Prokopowiczem. Dziś mówi o spokoju i szczęściu, ale nie zawsze relacje z mężczyznami były dla niej proste. Jak się okazuje, niegdyś potrafiła… "straszyć" potencjalnych partnerów.

Katarzyna Skowrońska "przerażała" potencjalnych partnerów. "Mój wzrost wzbudzał lęk"

Kilka lat temu w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Skowrońska wróciła do tematu, który przez długi czas wywoływał sporo emocji. Chodziło o jej wzrost, imponujący nawet jak na siatkarskie standardy - 189 cm. "Nigdy nie spotykałam się z kimś niższym, ale to nie dlatego, że tak wpisałam sobie w regulamin. Tak się jakoś złożyło. U facetów mój wzrost albo wzbudzał zachwyt, albo lęk" - przyznała szczerze.

Sportsmenka podkreślała jednak, że sama nigdy nie traktowała swojego wzrostu jako problemu. Wychowała się w bardzo wysokiej rodzinie - jej bracia mają po dwa metry - więc w domu czuła się wręcz filigranowa. W środowisku siatkarskim również nie odstawała. Dopiero poza nim budziła sensację. Wspominała sytuacje z Włoch, gdy słyszała w sklepach zdziwione: "Mamma mia! Jaka wysoka!". Dziś podchodzi do tego z uśmiechem. Akceptuje siebie w stu procentach i udowadnia, że pewność siebie jest znacznie ważniejsza niż centymetry.

Katarzyna Skowrońska ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Katarzyna Skowrońska KAROLINA MISZTAL/REPORTER East News

Katarzyna Skowrońska Wojciech Olkusnik East News

