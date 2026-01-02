Katarzyna Skowrońska to jedna z najwybitniejszych postaci w historii polskiej siatkówki kobiet. Przez lata była filarem reprezentacji Polski, z którą sięgała po największe sukcesy. W jej bogatej karierze znajdują się m.in. dwa złote medale mistrzostw Europy z 2003 i 2005 roku, a także liczne występy na igrzyskach olimpijskich i mistrzostwach świata. Skowrońska przez wiele sezonów grała również w czołowych klubach zagranicznych, głównie we Włoszech, gdzie wyrobiła sobie silną pozycję i zdobyła uznanie kibiców. Po zakończeniu kariery sportowej nie zerwała kontaktu z fanami, regularnie dzieląc się fragmentami swojego życia w mediach społecznościowych.

Od pewnego czasu była reprezentantka Polski mieszka we Włoszech, gdzie rozpoczęła zupełnie nowy rozdział. W 2025 roku kupiła tam zabytkowy młyn, który remontuje wspólnie z partnerem, z którym tworzy szczęśliwy związek od dwóch lat. Para planuje stworzyć w tym miejscu przestrzeń dla gości, łączącą klimat włoskiej prowincji z osobistą historią Skowrońskiej. W sieci sportsmenka pokazywała postępy prac remontowych, a także moment, w którym wraz z ukochanym wymienili się obrączkami, co wielu fanów odebrało jako symbol przejścia ich relacji na kolejny, bardzo poważny etap.

Katarzyna Skowrońska podsumowała rok. "Sporo straciłam"

Końcówka roku to dla wielu czas refleksji i podsumowań, a Katarzyna Skowrońska postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na Instagramie. W noworocznym wpisie przyznała szczerze, że minione miesiące nie były dla niej łatwe, choć ostatecznie uznaje je za wartościowe i ważne.

"TO BYŁ DOBRY ROK, nie łatwy, ale dobry. Dużo przyszło, sporo odeszło, dużo zyskałam, sporo straciłam, … mam dom, ale mój dom to nie z cegieł i cementu jest, ten dom jest wszędzie tam, gdzie jestem, bo ten dom to ja, to co czuję i jak się czuje… kocham i czuję się kochana… najważniejsze jest to, że czuje się WOLNA, wolna od przeszłości, od żali i złości, WOLNA od uprzedzeń i niechęci, zazdrości i złorzeczenia… to bardzo dużo" - była siatkarka nie ukrywała emocji.

Skowrońska dodała również, że nie zamierza składać sobie pustych obietnic ani zaczynać zmian od wielkich deklaracji, dając fanom do zrozumienia, że prawdziwe, trwałe przemiany rzadko zaczynają się od noworocznych fajerwerków.

