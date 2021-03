Skoki narciarskie. Mama Piotra Żyły odniosła się do słów na temat jej syna

Wielkie poruszenie w polskich mediach wywołał artykuł w "Sueddeutsche Zeitung", który niemiecki dziennikarz poświęcił Piotrowi Żyle i jego wygranej na MŚ w Oberstdorfie. Nasz mistrz świata został w nim porównany do... klauna. Do sprawy odniosła się nawet mama naszego skoczka.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki narciarskie. Apoloniusz Tajner dla Interii: Nie nakładamy dodatkowej presji na naszych reprezentantów. Wideo TV Interia

Po konkursie na skoczni normalnej podczas mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym Żyła znalazł się na ustach wszystkich ekspertów i fanów skoków narciarskich.



Nasz reprezentant sensacyjnie sięgnął po złoty medal, a wielki triumf świętował w swoim stylu - krzyczał, śmiał się i żartował. W końcu miał ku temu powody.



Szalona radość Polaka nie przypadła do gustu jednemu z niemieckich dziennikarzy. Pracujący dla dziennika "Sueddeutsche Zeitung" żurnalista postanowił nawet nie tłumaczyć Żyły, a dosłownie zacytować jego szalone "Ahahahahaha!". Tak też brzmi pełny tytuł artykułu, opisującego sukces 34-latka. Nasz skoczek został w nim... porównany do klauna ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij ).

Zdjęcie Piotr Żyła / Grzegorz Momot / PAP

Reklama

Do artykułu dziennikarza zza naszej zachodniej granicy odniosła się w rozmowie z "Super Ekspressem" mama polskiego mistrza świata - Ewa Żyła.



"Trochę to zabolało, gdy o tym usłyszałam, ale już nie czuję zadry. Pewnie ten dziennikarz napisał tak z zazdrości, że konkursu nie wygrał Niemiec. Niech sobie pisze. Słowo 'błazen' nie ma sensu w stosunku do Piotrka. Jeżeli ktoś tak uważa, to znaczy, że go nie zna - stwierdziła kobieta. - Piotrek jest autentyczny, nie udaje. Ma takie podejście do życia. Przez 25 lat pracował na to, żeby móc teraz się cieszyć. I cieszy się spontanicznie. Pewnie wyszły z niego i nerwy, i euforia, więc reagował tak, a nie inaczej po zwycięstwie - dodała.



Już w piątek skoczkowie powalczą o kolejne medale mistrzostw świata, tym razem na dużej skoczni. Początek zmagań o 17. Relacja w Interii.





Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!

Art/TB





Zdjęcie Piotr Żyła po sukcesie w Oberstdorfie / PAP/EPA