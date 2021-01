Kamil Stoch w rozmowie z serwisem "Skijumping.pl" zdradził, że jest wielkim fanem kolarstwa.

Nasz wybitny skoczek jest zadeklarowanym fanem piłki nożnej. Kibicuje Liverpool FC. Jak się okazuje, jego uwagę pochłaniają też inne dyscypliny sportu, w tym - kolarstwo.

O tym zainteresowaniu Stoch opowiedział w rozmowie z serwisem "Skijumping.pl". - Nie mam na tyle czasu, by oglądać cały, siedmiogodzinny etap, ale gdybym miał wolny dzień - mógłbym to robić - mówił. Dodał przy tym, że choć nie umie wyjaśnić swojej fascynacji kolarstwem, jest to dla niego dyscyplina bardzo odprężająca.



Stoch aktualnie wraz z polską kadrą rywalizuje w Turnieju Czterech Skoczni. Przed ostatnim aktem zmagań - na skoczni w Bischofschofen - jest liderem imprezy, z przewagą 15,2 punktu nad Dawidem Kubackim i 20,6 nad Halvorem Egnerem Granerudem.



