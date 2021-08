Polscy skoczkowie najpierw udali się na obóz treningowy do austriackiego Villach, aby następnie ruszyć do Planicy. To tam aktualnie spędzają ostatnie dni sierpnia, przygotowując się do sezonu zimowego.

W mediach społecznościowych skoczków pojawiło się już kilka relacji ze zgrupowania. Na wszystkich widać sportowców w dobrych nastrojach, co pozytywnie nastraja przed zbliżającą się wielkimi krokami rywalizacją w roku olimpijskim.

Na Instagramie zdjęciem z Planicy pochwalił się Dawid Kubacki.

Żona Kubackiego "atakuje"

"Dzisiaj meldujemy się na skoczniach w Planicy" - napisał obładowany torbami mistrz świata.

Reklama

W komentarzach pod postem największą popularność zyskał ten autorstwa jego żony.

"Pasuje zameldować się u fryzjera!" - odpowiedziała Marta Kubacka.

Drobny przytyk został natychmiast zauważony przez fanów skoczka. Czy faktycznie fryzura Kubackiego wymaga interwencji fryzjera?



Instagram Post

AB