Skandal z Królikowskim, jest kuriozalne oświadczenie. "Obrzydliwa sensacja"

Następna medialna burza wokół Antoniego Królikowskiego. Najpierw rozpisywano się o jego perypetiach życiowych i uczuciowych wyborach, a teraz głośno jest o jego sportowo-przedsiębiorczej inicjatywnie. Kilka dni temu aktor poinformował, że został włodarzem nowej freakowej federacji MMA . Tłumaczył, dlaczego zaangażował się akurat w ten projekt.

Jestem wkur****y, a ROYAL DIVISION to manifestacja mojego buntu‼️ Royal Division to przemoc, lecz przemoc kontrolowana. Bez karabinów, wybuchów i śmierci niewinnych ludzi. W Royal Division każdy gladiator będzie miał równe szanse, posiadając jedynie własne ręce i nogi do ataku oraz obrony, a także nieposkromioną wolę walki - wyjaśnił.

Jednak chyba mało kto spodziewał się, co wydarzy się później. Federacja Królikowskiego ogłosiła, że na inaugurującej gali pojawią się się... sobowtóry Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego. Pomysł natychmiast został storpedowany. Swoje oburzenie wyrażali internauci i osoby publiczne , a wśród nich Kamil Glik.

Teraz głos zabrał Antek Królikowski.

Antoni Królikowski wydał oświadczenie. Pod wpisem na Instagramie fala krytyki

Aktor wydał oświadczenie, które rozpoczął od przeprosin. "Przepraszam Was, że nasza inicjatywa wzbudziła tyle emocji. Chętnie Was wprowadzę w kulisy naszych działań, żebyście wiedzieli, co nas motywuje i jak chcemy nieść pomoc Ukrainie" - napisał. Dodał, że to wszystko było prowokacją i oświadczył, że "przecież żadnej realnej walki sobowtórów nie będzie". Zaplanowano natomiast "akcję symboliczną".

Podkreślił, że celem gali jest zebranie funduszy na pomoc Ukrainie. Chciano wywołać kontrowersje, by wzbudzić szum medialny i zgromadzić jak najwięcej pieniędzy na rzecz Ukraińców. "Chcemy zwrócić uwagę na to co wyprawia się na Ukrainie i możemy zapewnić realną pomoc. To jest cel naszej akcji – zebranie środków na pomoc przyjaciołom z Ukrainy, z którymi jesteśmy całym sercem" - czytamy.

Spotkanie, do którego miało dojść pomiędzy Umitem (uchodźca ze wschodu, sobowtór prezydenta Ukrainy) a Sławkiem z Polski (sobowtór skompromitowanego prezydenta Rosji), nigdy nie mialo mieć nic wspólnego z walką. Podkreślam, bo chyba tego tu zabrakło. Zaplanowana jest symboliczna akcja. Jestem aktorem, filmowcem, nie zajmuje się zawodowo sportem, ale kiedy poznałem historie tej niezwykłej przyjaźni dwóch sobowtórów, wiedziałem, że musi usłyszeć o niej świat. Chyba się udało, chociaż poziom nienawiści skierowany w naszym kierunku mocno nas zaskoczył. Jak wielu artystów z całego świata i ja chciałem wesprzeć wschodnich przyjaciół, wykorzystując najlepiej możliwości jakie mam. Bardzo mi przykro ze projekt został tak oceniony i wzbudził tyle trudnych emocji, a pojawiający się hate utrudnia nam ten artystyczny przekaz - napisano.

Pod wpisem pełno jest mocno krytycznych komentarzy. Wypowiedział się m.in. dziennikarz Jakub Wiech. "Jest mnóstwo sposobów na ściągnięcie uwagi ludzi i zebranie pieniędzy czy innych środków na pomoc Ukrainie. Ty wybrałeś tworzenie obrzydliwej, niesmacznej sensacji, zasłaniając się charytatywnymi motywami. Ale prawda jest taka, że mogłeś to zrobić zupełnie inaczej - i równie skutecznie" - podsumował Królikowskiego.

