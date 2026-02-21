Skandal w rodzinie królewskiej. Księżna Kate zdecydowała się na wymowny krok

Brytyjska rodzina królewska przechodzi obecnie naprawdę poważny kryzys wizerunkowy. Wszystko za sprawą kontrowersji wokół Andrzeja Mountbatten-Windsora i jego relacji z Jeffreyem Epsteinem. Sprawa nabrała tempa, gdy w ubiegły czwartek były książę został zatrzymany przez policję pod zarzutem nadużycia funkcji publicznej. Spędził w areszcie jedenaście godzin, a dzień później funkcjonariusze przeprowadzili nalot na jego dawną posiadłość. Zarówno Karol III, jak i książę William wraz z księżną Kate skomentowali poruszenie wokół swojej rodziny i podkreślili, że prawo powinno działać niezależnie od statusu - nawet gdy dotyczy to rodziny królewskiej.

Księżna Kate na meczu rugby. Tak się zachowywała po aresztowaniu Andrzeja Mountbatten-Windsora

W tym burzliwym kontekście księżna Kate zdecydowała się na publiczne wystąpienie. Jako patronka Rugby Football Union pojawiła się na meczu rugby w ramach prestiżowego turnieju Six Nations Championship, gdzie zmierzyły się drużyny z Anglii i Irlandii. Tego dnia zdecydowała się na elegancki czarny golf i granatowy płaszcz, a stylizację uzupełniła sportowym dodatkiem - szalikiem z napisem "England Rugby".

Księżna Kate na meczu rugby David Rogers Getty Images

Jej obecność miała symboliczne znaczenie - pokazywała, że mimo medialnej burzy i napięć wokół "royalsów" życie publiczne toczy się dalej. Małżonka następcy brytyjskiego tronu kibicowała z trybun, śmiejąc się i rozmawiając z innymi fanami, zawodnikiem Finem Baxterem oraz prezesem Rugby Football Union. Nie okazywała niepokoju związanego z aferą w rodzinie, co wielu komentatorów odebrało jako gest normalności i stabilności.

Wystąpienie księżnej zostało odebrane pozytywnie przez część opinii publicznej, która doceniła jej zaangażowanie i spokój. Wizyta Kate na stadionie przypomniała, że choć rodzina królewska nie jest wolna od problemów, jej członkowie starają się zachować obowiązki wobec społeczeństwa.

Tymczasem mimo kontrowersji wokół jego osoby, Andrzej Mountbatten-Windsor wciąż pozostaje na liście osób uprawnionych do objęcia korony. Znajduje się jednak po synach króla Karola III oraz ich dzieciach. Jak donosi "Plotek", niedawno na ulicach Londynu przeprowadzono sondę, w której zapytano obywateli, czy były książę powinien zostać wykreślony z tej listy. Aż 82 procent pytanych odpowiedziało twierdząco.

Książę William i księżna Kate na meczu rugby CHRISTOPHE SIMON AFP

Księżna Kate Jordan Pettitt AFP

Andrew Mountbatten-Windsor ILYAS TAYFUN SALCI AFP

