Skandal w Manchesterze United? Wszystko po wywiadzie gwiazdy porno

Wiele wskazuje na to, że już wkrótce spokój na Old Trafford może zakłócić afera obyczajowa. Po tym, jak gwiazda porno wyznała, że spotykała się z trzema piłkarzami Manchesteru United, angielskie media wszczęły własne śledztwo.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Puchar Anglii. Leicester City - Manchester United 3-1. Skrót meczu (ELEVEN SPORT) . Eleven Sports

Wszystko za sprawą wywiadu, jakiego udzieliła ostatnimi czasy gwiazda filmów dla dorosłych, występująca pod pseudonimem Shona River. Aktorka wzięła udział w podcaście "How to be a pornstar", opowiadając wiele pikantnych smaczków ze swojego życia.



River wyznała m.in., że za pieniądze spotykała się z wieloma sławnymi postaciami. Wśród nich miało być trzech zawodników Manchesteru United.



Skandal w Manchesterze United?

Reklama

Co ciekawe, aktorka zżymała się na... skąpstwo słynnych piłkarzy. Z jej opowieści wynikało, że jeden z nich postanowił nawet odjąć z jej "wypłaty" pieniądze za zamówioną na spotkanie pizzę.



Choć River nie podała nazwisk piłkarzy "Czerwonych Diabłów", to angielskie media natychmiast rozpoczęły własne śledztwo w tej sprawie. Śmiało można spodziewać się, że afera będzie miała ciąg dalszy.