Skandal na oczach Nawrockiego, a teraz taka decyzja. To już definitywny koniec, PZPN potwierdza
Definitywnie kończy się współpraca na linii PZPN - kibicowskie stowarzyszenie To My Polacy. O decyzji poinformowały obie strony. Federacja wyjaśniła powody tak zdecydowanego kroku. Powrócono do wydarzeń z listopada, z meczu Polska - Holandia. Na trybunach obecny był wówczas m.in. prezydent Karol Nawrocki, na oczach którego doszło do skandalu.
Karol Nawrocki szykuje się do wyjazdu do Włoch, gdzie jako głowa państwa wesprze polskich sportowców na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Wcześniej spotkał się z olimpijczykami w Centrum Olimpijskim PKOl. Przy tej okazji wygłosił pokrzepiające przemówienie. "Gdyby ktoś rok temu powiedział, że zostanę prezydentem, też nikt by nie uwierzył lub niewielu by uwierzyło. W każdej sekundzie waszego występu prezydent będzie z wami" - przekazał.
Jestem z was dumny, naród też jest z was dumny
Prezydent niejednokrotnie podkreślał swoje związki ze sportem i zamiłowanie do aktywności fizycznej. Od momentu objęcia urzędu gościł już na wielu sportowych imprezach. Był obecny m.in. na piłkarskim meczu Polska - Holandia (1:1) w eliminacjach do mistrzostw świata. Wówczas wydarzyło się coś, co kibice zapamiętają na długo. A teraz dopisywany jest nowy akt tej historii.
Jest decyzja PZPN ws. stowarzyszenia kibiców. Definitywny koniec
Na listopadowy mecz Polska - Holandia kibicowskie stowarzyszenie To My Polacy przygotowało patriotyczną oprawę, niejako w nawiązaniu do Święta Niepodległości. Grafika nie została jednak zaprezentowana, ponieważ służby zablokowały możliwość wniesienia jej na Stadion Narodowy. Do akcji wkroczył Karol Nawrocki. To z jego inicjatywy po pewnym czasie oprawa została wyświetlona na Pałacu Prezydenckim, o czym poinformował podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP i rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz.
Decyzję o wyświetleniu iluminacji Nawrocki tłumaczył w Radiu Wnet. "Widziałem tę oprawę. Podjąłem też decyzję, by wyświetlić ją na Pałacu Prezydenckim, więc nie widziałem w niej nic dziwnego. Widziałem napis 'Do boju Polsko', widziałem orła w zamkniętej koronie. Ciężko mi odpowiedzieć czemu takiej patriotycznej oprawy nie pozwolono pokazać na meczu reprezentacji Polski" - przekazał.
Wyraził również pogląd, wedle którego "kibice, którzy upominają się o Polskę, kibicują Polsce, zdzierają swoje gardła dla Polski, przygotowują piękne oprawy i je je opłacają, są częścią naszego społeczeństwa i powinni mieć możliwość artykułowania swojego przywiązania do Polski i do reprezentacji".
Tymczasem teraz media obiega informacja dotycząca najnowszych ustaleń na linii stowarzyszenie To My Polacy - Polski Związek Piłki Nożnej. Według tych pierwszych współpraca została zerwana.
"Dzisiaj o godzinie 10:30 miało miejsce nasze spotkanie z władzami PZPN dotyczące zorganizowanego dopingu na meczach barażowych. Przekazano nam informacje, że dalsza współpraca w obecnej formie nie będzie kontynuowana" - czytamy we wpisie w mediach społecznościowych.
Potwierdzenie nadeszło również z PZPN. Wydano oficjalny komunikat. "Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że współpraca ze Stowarzyszeniem 'To My Polacy' została definitywnie zakończona. Przedstawiciele organizacji zostali o tym poinformowani podczas dzisiejszego spotkania z Wiceprezesem PZPN Adamem Kaźmierczakiem w siedzibie federacji" - czytamy.
"Decyzja ta jest konsekwencją skandalicznych i niebezpiecznych wydarzeń, które miały miejsce podczas meczu kwalifikacji do MŚ 2026 Polska - Holandia, rozegranego 14 listopada 2025 roku na PGE Narodowym" - przekazano, nawiązując do złamania regulaminu i użycia środków pirotechnicznych przez grupę kibiców. Część rac wylądowała wówczas na murawie, "bezpośrednio zagrażając zdrowiu i życiu uczestników wydarzenia".
"Takie zachowania są absolutnie niedopuszczalne. Każdy mecz reprezentacji narodowej powinien być prawdziwym świętem piłki nożnej - miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla wszystkich uczestników. Incydenty tego typu niosą ze sobą ogromne ryzyko: zagrożenie bezpieczeństwa, straty wizerunkowe i ryzyko utraty możliwości kibicowania polskiej drużynie. Nie możemy na to pozwolić. Reprezentacja Polski zasługuje na doping, który jednoczy, a nie dzieli" - podsumował Adam Kaźmierczak, Wiceprezes PZPN ds. organizacyjno-finansowych.