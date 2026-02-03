Karol Nawrocki szykuje się do wyjazdu do Włoch, gdzie jako głowa państwa wesprze polskich sportowców na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Wcześniej spotkał się z olimpijczykami w Centrum Olimpijskim PKOl. Przy tej okazji wygłosił pokrzepiające przemówienie. "Gdyby ktoś rok temu powiedział, że zostanę prezydentem, też nikt by nie uwierzył lub niewielu by uwierzyło. W każdej sekundzie waszego występu prezydent będzie z wami" - przekazał.

Jestem z was dumny, naród też jest z was dumny

Prezydent niejednokrotnie podkreślał swoje związki ze sportem i zamiłowanie do aktywności fizycznej. Od momentu objęcia urzędu gościł już na wielu sportowych imprezach. Był obecny m.in. na piłkarskim meczu Polska - Holandia (1:1) w eliminacjach do mistrzostw świata. Wówczas wydarzyło się coś, co kibice zapamiętają na długo. A teraz dopisywany jest nowy akt tej historii.

Na listopadowy mecz Polska - Holandia kibicowskie stowarzyszenie To My Polacy przygotowało patriotyczną oprawę, niejako w nawiązaniu do Święta Niepodległości. Grafika nie została jednak zaprezentowana, ponieważ służby zablokowały możliwość wniesienia jej na Stadion Narodowy. Do akcji wkroczył Karol Nawrocki. To z jego inicjatywy po pewnym czasie oprawa została wyświetlona na Pałacu Prezydenckim, o czym poinformował podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP i rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Decyzję o wyświetleniu iluminacji Nawrocki tłumaczył w Radiu Wnet. "Widziałem tę oprawę. Podjąłem też decyzję, by wyświetlić ją na Pałacu Prezydenckim, więc nie widziałem w niej nic dziwnego. Widziałem napis 'Do boju Polsko', widziałem orła w zamkniętej koronie. Ciężko mi odpowiedzieć czemu takiej patriotycznej oprawy nie pozwolono pokazać na meczu reprezentacji Polski" - przekazał.

Wyraził również pogląd, wedle którego "kibice, którzy upominają się o Polskę, kibicują Polsce, zdzierają swoje gardła dla Polski, przygotowują piękne oprawy i je je opłacają, są częścią naszego społeczeństwa i powinni mieć możliwość artykułowania swojego przywiązania do Polski i do reprezentacji".

Tymczasem teraz media obiega informacja dotycząca najnowszych ustaleń na linii stowarzyszenie To My Polacy - Polski Związek Piłki Nożnej. Według tych pierwszych współpraca została zerwana.

"Dzisiaj o godzinie 10:30 miało miejsce nasze spotkanie z władzami PZPN dotyczące zorganizowanego dopingu na meczach barażowych. Przekazano nam informacje, że dalsza współpraca w obecnej formie nie będzie kontynuowana" - czytamy we wpisie w mediach społecznościowych.

Potwierdzenie nadeszło również z PZPN. Wydano oficjalny komunikat. "Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że współpraca ze Stowarzyszeniem 'To My Polacy' została definitywnie zakończona. Przedstawiciele organizacji zostali o tym poinformowani podczas dzisiejszego spotkania z Wiceprezesem PZPN Adamem Kaźmierczakiem w siedzibie federacji" - czytamy.

"Decyzja ta jest konsekwencją skandalicznych i niebezpiecznych wydarzeń, które miały miejsce podczas meczu kwalifikacji do MŚ 2026 Polska - Holandia, rozegranego 14 listopada 2025 roku na PGE Narodowym" - przekazano, nawiązując do złamania regulaminu i użycia środków pirotechnicznych przez grupę kibiców. Część rac wylądowała wówczas na murawie, "bezpośrednio zagrażając zdrowiu i życiu uczestników wydarzenia".

"Takie zachowania są absolutnie niedopuszczalne. Każdy mecz reprezentacji narodowej powinien być prawdziwym świętem piłki nożnej - miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla wszystkich uczestników. Incydenty tego typu niosą ze sobą ogromne ryzyko: zagrożenie bezpieczeństwa, straty wizerunkowe i ryzyko utraty możliwości kibicowania polskiej drużynie. Nie możemy na to pozwolić. Reprezentacja Polski zasługuje na doping, który jednoczy, a nie dzieli" - podsumował Adam Kaźmierczak, Wiceprezes PZPN ds. organizacyjno-finansowych.

