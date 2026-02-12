Skandal na igrzyskach, Kliczko grzmi. "Polityczne gierki"

Władysław Heraskewycz to jeden z najbardziej rozpoznawalnych ukraińskich skeletonistów, który od lat łączy sportową rywalizację z wyraźnym stanowiskiem wobec wojny w swoim kraju. Podczas XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo znów zrobiło się o nim głośno - tym razem nie tylko z powodu wyników na torze, ale przede wszystkim przez kontrowersje związane z jego występem. Zawodnik pojawił się na treningu w kasku z wizerunkami poległych ukraińskich sportowców i trenerów, którzy zginęli w wojnie z Rosją.

Międzynarodowy Komitet Olimpijski szybko zareagował. Powołując się na artykuł 50. Karty Olimpijskiej, który zakazuje wszelkiego rodzaju demonstracji i propagandy politycznej, religijnej lub rasowej na obiektach olimpijskich, MKOl zabronił Heraskewyczowi startu w takim kasku. Jednocześnie zezwolono mu na noszenie czarnej opaski jako symbolu żałoby. Mimo to w środę Ukrainiec ponownie trenował w zakazanym kasku i zapowiedział, że wystartuje w nim także w czwartkowych zawodach.

Rano próbowała go jeszcze osobiście przekonać do zmiany decyzji szefowa MKOl-u, Kirsty Coventry. "Nie planowałam tu być, ale pomyślałam, że naprawdę ważne jest, by porozmawiać twarzą w twarz. Nikt, a zwłaszcza ja, nie sprzeciwia się mocnemu przekazowi pamięci. Wyzwaniem było znalezienie rozwiązania na arenę startu. Niestety to się nie udało" - cytowała ją agencja Reuters. Według tego samego źródła Heraskewycz "nie rozważał żadnej formy kompromisu". W efekcie nie został dopuszczony do startu i zdyskwalifikowany z igrzysk. 27-letni skeletonista zapowiedział już odwołanie do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu.

Władimir Kliczko nie wytrzymał po dyskwalifikacji Władysława Heraskewycza z igrzysk. Mocny wpis czempiona olimpijskiego

Decyzja MKOl wywołała burzę w mediach i natychmiastową reakcję Władimira Kliczki. Były mistrz świata i mistrz olimpijski w boksie nie krył oburzenia tym, jak działacze potraktowali ukraińskiego skeletonistę, który chciał jedynie oddać hołd tragicznie zmarłym rodakom.

"MKOl twierdzi, że nie chodzi o politykę, tylko o sport. To nie ma już nic wspólnego z Igrzyskami Olimpijskimi - to są polityczne gierki. MKOl nie broni neutralności, lecz swojego wizerunku. Twarze ukraińskich sportowców, którzy oddali życie za wolność, są "zbyt polityczne" dla waszego idealnego programu telewizyjnego. Ideał olimpijski ginie w zimnych kalkulacjach globalnego biznesu sportowego. (...) Kiedy dziś myślę o moim złotym medalu olimpijskim, nie czuję już dumy. Czuję wstyd" - ogłosił w mediach społecznościowych.

Władysław Heraskewycz z kaskiem, którym chciał oddać hołd ukraińskim ofiarom wojny, wywołanej przez Rosję DANIEL DAL ZENNARO PAP/EPA

Władysław Heraskewycz DANIEL DAL ZENNARO PAP/EPA

Władimir Kliczko MARCUS BRANDT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

