Partner merytoryczny: Eleven Sports

Skandal. Miarka się przebrała. Haniebne słowa z Rosji o Polakach

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Rosja, mimo wciąż trwających ataków na Ukrainę, chce wrócić na łono sportu i z utęsknieniem czeka na możliwość rozgrywania oficjalnych meczów międzypaństwowych. Jako pozytywny sygnał pod Kremlem potraktowana została sytuacja, która przydarzyła się w kobiecym futbolu. Głos w tej sprawie zabrał były prezes Spartaka Moskwa Andriej Czerwiczenko, który przy okazji w skandaliczny sposób wypowiedział się o Polakach, a także pozostałych przeciwnikach zniesienia zakazu z Rosji i jej piłkarskich drużyn.

Po lewej stronie widoczny mężczyzna ubrany w ciemną kurtkę i biały golf, stojący na tle zamazanych postaci oraz flag w barwach czerwono-niebiesko-białych. Po prawej stronie kadr przedstawia biało-czerwony herb z białym orłem w złotej koronie na tle tek...
Rosja chce wrócić na łono sportu. Polska domagała się jej wykluczenia w 2022 rokuSergei GUNEYEV / POOL / AFP / Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Po zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę na cenzurowanym - poza głównym agresorem - znalazła się także blisko współpracująca z państwem Władimira Putina Białoruś. I choć jej reprezentacja wciąż może rozgrywać oficjalne mecze międzypaństwowe, nie wszyscy chcą się z nią mierzyć. Także na poziomie juniorskim.

Głośnym echem odbiła się ostatnia decyzja UEFA, która ukarała walkowerami kobiece reprezentacje U-17 Estonii oraz Litwy. A to dlatego, że oba zespoły odmówiły gry właśnie przeciwko Białorusi w meczach eliminacji do mistrzostw Europy, które miały odbyć się na przełomie marca i kwietnia.

Protest Polski, a teraz zwrot akcji. Rosja bliska triumfu. Padła data

Skandaliczne słowa z Rosji. Tak nazwani zostali Polacy

Ta decyzja europejskiej federacji wywołała przypływ radości w Rosji. A wyraził ją publicznie Andriej Czerwiczenko, który znany jest głównie jako były prezes moskiewskiego Spartaka i postać często zabierająca głos w rosyjskich mediach. Sęk w tym, że komentując całą sprawę, 59-latek wypowiedział się w skandalicznych słowach na temat Polaków. I nie tylko.

- W zasadzie jest to pozytywny sygnał. Często mówiłem, że nawet jeśli zostanie podjęta decyzja o powrocie naszych klubów, histeria krajów bałtyckich, skandynawskich, Polaków i innych podłych ludzi uniemożliwi nam grę. Dlatego, prawdopodobnie, w FIFA i UEFA są też mądrzy ludzie. Zaczęli już wykorzystywać takie przykłady, żeby otrzeźwić ludzi i pokazać im, gdzie ich miejsce. Moim zdaniem to bardzo pozytywne zjawisko - powiedział Andriej Czerwiczenko.

Odniósł się także do sytuacji z 2022 roku, gdy Polska zapoczątkowała falę protestów przeciwko ewentualnej grze z Rosją przed barażami o awans na mundial. Niedługo potem "Sborna" została zbanowana w strukturach UEFA, co można było uznać za nasz sukces.

- Jak pamiętacie, zakaz dla naszych reprezentacji zaczął się od protestów Polaków i Szwedów. Po prostu zadeklarowali, że nie chcą grać z Rosją, i to wystarczyło, by ogłosić naszą porażkę. Najwyraźniej było to poza wszelkimi prawami, logiką i rozsądkiem. Czas wszystko uporządkować, bo inaczej okaże się, że poprzez taką histerię można manipulować. To nie są legalne zawody, a zgromadzenie histeryczek - grzmi były sternik Spartaka Moskwa.

Zobacz również:

Sofia Dowhal i Wiktor Kulesza
Polacy

Atak z Rosji na polskich olimpijczyków dzień po występie. "Hańba, wpadka"

Tomasz Chabiniak
Tomasz Chabiniak
Piłkarz w białej koszulce drybluje z piłką na tle obrońców w czerwonych strojach, wokół niego czterech zawodników próbuje przejąć piłkę, w tle widoczny tłum kibiców na trybunach.
Reprezentacja Rosji podczas towarzyskiego meczu z SerbiąOlga MaltsevaAFP
Mężczyzna w garniturze stoi na tle niebieskich i białych flag, trzyma rękę przy twarzy, wyglądając poważnie.
Prezydent Rosji Władimir PutinPAVEL GOLOVKIN / POOLAFP
Igrzyska olimpijskie. Kibice w Cortinie czekają na pierwsze starty. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja