Siostry Radwańskie znów razem. Agnieszka od razu się pochwaliła

"Zawsze byłyśmy obecne na swoich meczach, zawsze się wspierałyśmy, niezależnie od tego, co mówiła prasa (...) Zawsze byłyśmy najlepszymi przyjaciółkami i to zostało po dzień dzisiejszy" - mówiła otwarcie Urszula Radwańska o relacji z siostrą w rozmowie z magazynem "Elle". Ich więź pozostała taka do dzisiaj.

Agnieszka Radwańska i Urszula Radwańska - taka łączy je relacja

Od małego razem trenowały pod okiem taty, a później razem jeździły na turnieje. W międzyczasie szalały na zakupach i umacniały swoją relację. Siostry Radwańskie od lat są dla siebie nie tylko rodziną, ale też przyjaciółkami i podtrzymują tę wspaniałą łączącą je więź.

To Agnieszka Radwańska z nich dwóch odnosiła większe sukcesy, a Urszula wciąż była do niej porównywana. Dziś już się o tym nie mówi, a panie spędzają ze sobą dużo czasu - w ubiegłym roku wybrały się razem na wakacje na słoneczną Marbellę. Zdaje się, że wciąż dotrzymują sobie towarzystwa i żyją blisko siebie.

Agnieszka Radwańska i jej siostra na wspólnym treningu

Obie siostry Radwańskie pozostają aktywne. Agnieszka Radwańska już dawno zakończyła sportową karierę, ale nie oznacza to, że nie chce utrzymywać się w dobrej formie, podobnie jak czyni to jej siostra. Ostatnie wstawione przez nią zdjęcie wskazuje na to, że obie byłe zawodniczki świetnie radzą sobie sportowo także poza kortem.

Urszula Radwańska zamieściła zdjęcie z treningu na siłowni. Jej siostra przeprowadzała w tym momencie ćwiczenia rozciągania z gumami. "Patrzcie, jaka ekipa dzisiaj na treningu" - pochwaliła się autorka fotografii. Jej relację z Instagrama natychmiast udostępniła u siebie również Agnieszka. To kolejny dowód na ich silną więź.

