Siostry Radwańskie znów razem. Agnieszka od razu się pochwaliła

Anna Dymarczyk

Agnieszka Radwańska i jej siostra, Urszula, przez wiele lat były obok sióstr Williams najbardziej znanym rodzeństwem w świecie tenisa. Obie trenował ich tata, Robert Radwański. Od lat obie panie łączy też niezwykle silna więź - do dziś spędzają ze sobą sporo czasu. Ostatnio pochwaliły się zdjęciem ze wspólnego treningu. Relację Urszuli udostępniła u siebie Agnieszka.

Agnieszka Radwańska i Urszula Radwańska w sportowych strojach, siedzą obok siebie i szepczą, rozmyte tło.
Agnieszka Radwańka, Urszula RadwańskaLUKASZ SZELAG/REPORTEREast News

"Zawsze byłyśmy obecne na swoich meczach, zawsze się wspierałyśmy, niezależnie od tego, co mówiła prasa (...) Zawsze byłyśmy najlepszymi przyjaciółkami i to zostało po dzień dzisiejszy" - mówiła otwarcie Urszula Radwańska o relacji z siostrą w rozmowie z magazynem "Elle". Ich więź pozostała taka do dzisiaj.

Agnieszka Radwańska i Urszula Radwańska - taka łączy je relacja

Od małego razem trenowały pod okiem taty, a później razem jeździły na turnieje. W międzyczasie szalały na zakupach i umacniały swoją relację. Siostry Radwańskie od lat są dla siebie nie tylko rodziną, ale też przyjaciółkami i podtrzymują tę wspaniałą łączącą je więź.

To Agnieszka Radwańska z nich dwóch odnosiła większe sukcesy, a Urszula wciąż była do niej porównywana. Dziś już się o tym nie mówi, a panie spędzają ze sobą dużo czasu - w ubiegłym roku wybrały się razem na wakacje na słoneczną Marbellę. Zdaje się, że wciąż dotrzymują sobie towarzystwa i żyją blisko siebie.

Agnieszka Radwańska i jej siostra na wspólnym treningu

Obie siostry Radwańskie pozostają aktywne. Agnieszka Radwańska już dawno zakończyła sportową karierę, ale nie oznacza to, że nie chce utrzymywać się w dobrej formie, podobnie jak czyni to jej siostra. Ostatnie wstawione przez nią zdjęcie wskazuje na to, że obie byłe zawodniczki świetnie radzą sobie sportowo także poza kortem.

Urszula Radwańska zamieściła zdjęcie z treningu na siłowni. Jej siostra przeprowadzała w tym momencie ćwiczenia rozciągania z gumami. "Patrzcie, jaka ekipa dzisiaj na treningu" - pochwaliła się autorka fotografii. Jej relację z Instagrama natychmiast udostępniła u siebie również Agnieszka. To kolejny dowód na ich silną więź.

Trzy kobiety w kolorowych strojach sportowych pozują uśmiechnięte na tle sali treningowej, z matami do ćwiczeń i sprzętem fitness w tle; jedna z nich siedzi na macie, dwie stoją obok i wykonują dynamiczne gesty.
Agnieszka Radwańska i Urszula Radwańska na treninguInstagram/aradwanskaESP/Instagram

Iga Świątek

Świątek pokazała, z kim i jak spędza święta. I ten opis. Fala komentarzy

Michał Chmielewski
Dwie kobiety stojące razem w eleganckiej stylizacji w zamkniętym pomieszczeniu, obok zdjęcie dwóch młodych kobiet robiących wspólne selfie na zewnątrz, obie uśmiechnięte, jedna w różowej sukience, druga w dużych kolczykach krzyżykach.
Siostry Radwańskie na wakacjachInstagram/ularadwanska_official, TRICOLORSEast News
Kobieta z upiętymi włosami w białej koszuli siedzi przy stole konferencyjnym, na którym znajduje się butelka wody oraz mikrofon, w tle zielony baner z częściowo widocznym napisem.
Agnieszka RadwańskaTomasz Jastrzebowski/REPORTERReporter
