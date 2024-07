Siostra Hurkacza jedzie na igrzyska do Paryża. Ma bardzo ważne zadanie

Na kilkanaście dni przed rozpoczęciem igrzysk olimpijskich w Paryżu Polski Komitet Olimpijski ogłosił listę sportowców, którzy będą reprezentować nasz kraj we Francji. O olimpijskie medale walczył będzie m.in. Hubert Hurkacz. Co ciekawe, na imprezę czterolecia wybiera się także siostra wrocławianina, Nika Hurkacz. 17-latka nie będzie jednak jedynie siedzieć na trybunach i zagrzewać tenisistów do walki.