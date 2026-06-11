Sikorski nie mógł milczeć. Tak zareagował na zaproszenie Nawrockiego do Białego Domu
Nagłe wieści o zaproszeniu Karola Nawrockiego przez Donalda Trumpa do Waszyngtonu zaskoczyły mnóstwo Polaków. Wizyta 43-latka pod Białym Domem ma mieć jednak nieoficjalny charakter. W najbliższym czasie odbędzie się tam gala UFC, która zbiega się w czasie także z... urodzinami amerykańskiej głowy państwa. Na potencjalną podróż prezydenta Polski zareagował już Radosław Sikorski. Nie gryzł się przy tym w język.
Wszyscy fani mieszanych sztuk walki na świecie długo czekali na ten moment. Już w nocy z niedzieli na poniedziałek pod Białym Domem odbędzie się gala UFC. Wydarzenie jest częścią obchodów przez Stany Zjednoczone 250. rocznicy niepodległości. Trump ma w nim jednak także swój prywatny interes - 14 czerwca amerykański prezydent obchodzić będzie swoje 80. urodziny.
Dość niespodziewanie jednym z gości zaproszonych do Waszyngtonu został Karol Nawrocki. - Prezydent Karol Nawrocki udaje się z wizytą do Waszyngtonu. W niedzielę, 14 czerwca, na zaproszenie obchodzącego w tym dniu urodziny prezydenta Donalda Trumpa, weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali UFC Freedom 250 - napisał szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP Marcin Przydacz na platformie X.
Co ciekawe, mimo nieoficjalnego charakteru spotkania, Przydacz nie wykluczył, że politycy porozmawiają na temat "bezpieczeństwa i relacji dwustronnych".
Sikorski zakpił z decyzji Nawrockiego. Tak podsumował jego wizytę u Trumpa
Jedną z osób ze świata polityki, która jako pierwsza postanowiła odnieść się do niespodziewanej podróży Nawrockiego do USA, był minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. 63-latek nie mógł się powstrzymać i zakpił z Nawrockiego.
- Trzymam kciuki aby prezydent Nawrocki wszedł co najmniej do półfinału - napisał Sikorski na platformie X.
Szef MSZ prześmiewczo nawiązał do charakteru wizyty, czyli odwiedzin na gali MMA. Sikorski życzył Nawrockiemu "dojścia przynajmniej do półfinału", sugerując jakby to prezydent Polski miał tego wieczoru wejść do oktagonu ustawionego przed Białym Domem.
W sekcji komentarzy pod wpisem Sikorski zdecydował się zażartować także ze Zbigniewa Ziobry. - A w drodze powrotnej przywiózł Ziobrę - dodał, mając nadzieję na powrót polityka do kraju.
Podczas wydarzenia UFC 250 Freedom fani zobaczą w oktagonie aż siedem emocjonujących pojedynków. Zawodnikami, którzy zmierzą się w walce wieczoru o pas kategorii lekkiej będą Ilia Topuria i Justin Gaethje.