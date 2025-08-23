Partner merytoryczny: Eleven Sports

Siatkarze nagle opuścili zgrupowanie w Zakopanem. Huczne wesele w kadrze

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Kamil Semeniuk wreszcie się doczekał. Polski siatkarz w ubiegłym roku zmuszony był zmienić datę swojego ślubu ze względu na igrzyska olimpijskie, a teraz - po wielu miesiącach oczekiwania - wreszcie został mężem swojej wieloletniej partnerki. Podczas tak ważnego dnia podopiecznemu Nikoli Grbicia towarzyszyli koledzy z kadry.

Kamil Semeniuk wziął ślub
Kamil Semeniuk wziął ślubInstagram/_kamil_semeniuk_, Lukasz KalinowskiEast News

Kamil Semeniuk od wielu już lat jest w szczęśliwym związku. On i jego partnerka Katarzyna poznali się w ich rodzinnym Kędzierzynie-Koźlu... w autobusie MZK. Ich relacja z dnia na dzień stawała się poważniejsza, aż w końcu w 2022 roku siatkarz zdecydował się poprosić ukochaną o rękę. Ślub początkowo planowali na 2024 rok, jednak w związku z igrzyskami olimpijskimi w Paryżu zakochani zmuszeni byli przełożyć ten ważny dzień.

Ostatecznie siatkarz i jego wybranka zdecydowali się stanąć na ślubnym kobiercu 22 sierpnia 2025 roku. I tym razem nie obyło się bez stresu, gdyż ślub ich... zbiegł się ze zgrupowaniem kadry poprzedzającym wyjazd na mistrzostwa świata siatkarzy. Kamil Semeniuk nie chciał jednak dłużej czekać na poślubienie miłości swojego życia i poprosił selekcjonera Nikolę Grbicia o wolneSzkoleniowiec zgodził się i dał swoim zawodnikom półtora dnia wolnego, aby ci mogli celebrować jeden z najważniejszych momentów w życiu kolegi.

Ślub Kamila Semeniuka. Z kolegą celebrowali polscy siatkarze

Zgodnie z zapowiedzią ceremonia odbyła się w piątek 22 sierpnia w kościele św. Eugeniusza de Mazenod. Pierwsze relacje w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się tuż po ślubie, a następnie social media "zalały" zdjęcia i filmiki z hucznego przyjęcia weselnego. Na tym u boku pary młodej bawili się byli i obecni członkowie reprezentacji Polski, w tym m.in. Tomasz Fornal, Karol Kłos, Łukasz Kaczmarek, Jan Firlej, Marcin Janusz, Wilfredo Leon, Jakub Kochanowski, Paweł Zatorski i Mateusz Bieniek. 

Grupa młodych mężczyzn ubranych elegancko, pozujących do wspólnych zdjęć podczas wieczornej zabawy, wykonujących znaki pokoju i uśmiechniętych, w tle widoczne fragmenty budynków, niebo oraz romantyczne zdjęcie pary na dużym ekranie.
Polscy siatkarze na ślubie Kamila SemeniukaInstagram/kuba_kochan, Instagram/tomfornal, Instagram/noba_hubaamateriał zewnętrzny

Zdjęciami z tego wyjątkowego dnia w mediach społecznościowych podzieliła się także para młoda. "Państwo Semeniuk" - napisał siatkarz, chwaląc się dwiema fotkami i boku swojej ukochanej. Pod wpisem od razu posypały się gratulacje dla świeżo upieczonych małżonków.

Polscy siatkarze nie mogli liczyć jednak na sporo czasu wolnego. Kamil Semeniuk i jego koledzy do Zakopanego powrócą jeszcze w sobotę, gdzie po południu czeka ich trening. W tej kwestii Nikola Grbić musiał być surowy - wszak już za kilkanaście dni panowie walczyć będą o tytuł siatkarskich mistrzów świata.

    Kamil Semeniuk i Marcin Janusz (z lewej) i Tomasz Fornal (w środku) w reprezentacji Polski
    Polscy siatkarzeMarcin Golba/NurPhotoAFP
    Kamil Semeniuk
    Kamil Semeniukvolleyballworld.commateriały prasowe
    Kamil Semeniuk
    Kamil SemeniukMarcin Golba/NurPhotoAFP

