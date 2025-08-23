Kamil Semeniuk od wielu już lat jest w szczęśliwym związku. On i jego partnerka Katarzyna poznali się w ich rodzinnym Kędzierzynie-Koźlu... w autobusie MZK. Ich relacja z dnia na dzień stawała się poważniejsza, aż w końcu w 2022 roku siatkarz zdecydował się poprosić ukochaną o rękę. Ślub początkowo planowali na 2024 rok, jednak w związku z igrzyskami olimpijskimi w Paryżu zakochani zmuszeni byli przełożyć ten ważny dzień.

Ostatecznie siatkarz i jego wybranka zdecydowali się stanąć na ślubnym kobiercu 22 sierpnia 2025 roku. I tym razem nie obyło się bez stresu, gdyż ślub ich... zbiegł się ze zgrupowaniem kadry poprzedzającym wyjazd na mistrzostwa świata siatkarzy. Kamil Semeniuk nie chciał jednak dłużej czekać na poślubienie miłości swojego życia i poprosił selekcjonera Nikolę Grbicia o wolne. Szkoleniowiec zgodził się i dał swoim zawodnikom półtora dnia wolnego, aby ci mogli celebrować jeden z najważniejszych momentów w życiu kolegi.

Ślub Kamila Semeniuka. Z kolegą celebrowali polscy siatkarze

Zgodnie z zapowiedzią ceremonia odbyła się w piątek 22 sierpnia w kościele św. Eugeniusza de Mazenod. Pierwsze relacje w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się tuż po ślubie, a następnie social media "zalały" zdjęcia i filmiki z hucznego przyjęcia weselnego. Na tym u boku pary młodej bawili się byli i obecni członkowie reprezentacji Polski, w tym m.in. Tomasz Fornal, Karol Kłos, Łukasz Kaczmarek, Jan Firlej, Marcin Janusz, Wilfredo Leon, Jakub Kochanowski, Paweł Zatorski i Mateusz Bieniek.

Zdjęciami z tego wyjątkowego dnia w mediach społecznościowych podzieliła się także para młoda. "Państwo Semeniuk" - napisał siatkarz, chwaląc się dwiema fotkami i boku swojej ukochanej. Pod wpisem od razu posypały się gratulacje dla świeżo upieczonych małżonków.

Polscy siatkarze nie mogli liczyć jednak na sporo czasu wolnego. Kamil Semeniuk i jego koledzy do Zakopanego powrócą jeszcze w sobotę, gdzie po południu czeka ich trening. W tej kwestii Nikola Grbić musiał być surowy - wszak już za kilkanaście dni panowie walczyć będą o tytuł siatkarskich mistrzów świata.

