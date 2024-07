"Biało-Czerwoni" w tym roku wywalczyli brąz w turnieju Ligi Narodów. W meczu o trzecie miejsce pokonali przed własną publicznością Słowenię 3:0 i tym samym sięgnęli po siódmy medal w historii tych rozgrywek, licząc również Ligę Światową. To nie był jednak koniec emocji, bowiem spekulowano, że selekcjoner naszej kadry - Nikola Grbić po ostatnim spotkaniu zespołu ogłosi skład na Letnie Igrzyska Olimpijskie 2024. Szkoleniowiec postanowił jednak trochę potrzymać w niepewności swoich podopiecznych i kibiców. Serb ma czas do 8 lipca na podanie nazwisk, które pojadą do Paryża.

Reklama