Siatkarka została Miss i zmieniła branżę. Jak teraz wygląda jej życie?

O Cindy Marinie swego czasu rozpisywały się zagraniczne tabloidy. 25-latka urodzona w Chicago poszła w ślad matki, która była zawodową siatkarką i rozpoczęła przygodę na parkietach. Zawodniczka występowała na pozycji rozgrywającej i najpierw w szkole średniej grała we włoskim zespole - Forza1, a później na studiach dołączyła do drużyny USC Trojans. Dość szybko młoda sportsmenka wystąpiła w narodowych barwach. W wieku zaledwie 17 lat została powołanie do reprezentacji Albanii i stała się gwiazdą w kadrze. 5 lat temu wywalczyła z koleżankami trzecie miejsce w Srebrnej Lidze Europejskiej.