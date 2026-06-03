Siatkarka i piłkarz z radością ogłaszają. Długo czekali na ten dzień

Maria Stenzel to jedna z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd polskiej siatkówki. Sama 27-latka dba o bliski kontakt z kibicami i aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się nowinkami z życia prywatnego i zawodowego. Wydawał mogłoby się, że siatkarka nie ma przed swoimi fanami żadnych tajemnic, a jednak przez długi czas ukrywała, że jej serce jest zajęte. O swoim związku z Mateuszem Żyro, piłkarzem Widzewa Łódź, powiedziała światu dopiero po kilku miesiącach.

Odkąd stało się jasne, że siatkarka i piłkarz budują wspólną przyszłość, zakochani regularnie publikowali w sieci wspólne zdjęcia. W czerwcu 2025 roku Żyro i Stenzel z dumą poinformowali, że zdecydowali się na kolejny krok w związku - obrońca łódzkiego klubu bowiem podczas wizyty w Paryżu wręczył ukochanej pierścionek zaręczynowy.

Kilka tygodni później Maria Stenzel rozpoczęła przygotowania do ślubu i odwiedziła salon sukien ślubnych, aby wybrać kreację, którą założy podczas najważniejszego dnia w swoim życiu. W ostatnich miesiącach siatkarka regularnie dzieliła się tym, jak przebiegają przygotowania do ślubu, jednak samą datę formalizacji swojego związku postanowiła zachować w tajemnicy. Aż do teraz.

Maria Stenzel i Mateusz Żyro wzięli ślub

W środę 3 czerwca Maria Stenzel zaskoczyła kibiców i dziennikarzy, publikując w mediach społecznościowych zdjęcie... ze swojego przyjęcia weselnego. 27-latka na Insta Stories opublikowała fotografię ze ślubną winietką, na której widniał napis "Panna Młoda". W kolejnej relacji udostępniła relację jednego z gości - na zdjęciu zobaczyć można kadr z ceremonii, która odbyła się w plenerze.

Maria Stenzel i Mateusz Żyro wzięli ślub Instagram/_mstenzel materiały prasowe

Maria Stenzel po igrzyskach olimpijskich w Paryżu nie znalazła się w szerokiej kadrze reprezentacji Polski na kolejny sezon, a wkrótce potem zakończyła współpracę z klubem ŁKS Commercecon Łódź. Obecnie zostaje wolną zawodniczką i na ten moment nie zanosi się, aby cokolwiek w tej kwestii miało się zmienić. Mateusz Żyro natomiast od 2022 roku pozostaje piłkarzem Widzewa Łódź.

Maria Stenzel Marcin Golba/NurPhoto AFP

Maria Stenzel (na pierwszym planie) jest jedną z głównych postaci w kadrze Stefano Lavariniego Dominik Gajda AFP

Mateusz Żyro Marcin Bryja/Widzew materiały prasowe





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