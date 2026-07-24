Shakira zrzeka się grubych milionów dot. mundialu. Wiadomo, kto je dostanie

Oficjalnie potwierdzono, że 100 proc. tantiem Shakiry z utworu "Dai Dai", który był piosenką przewodnią tegorocznego mundialu, zostanie przekazane na FIFA Global Citizen Education Fund. Celem inicjatywy jest zebranie 100 milionów dolarów na zapewnienie dzieciom na całym świecie dostępu do wysokiej jakości edukacji i sportu.

Jak wyliczyli dziennikarze The Sun, na ten moment oznacza to, że dzięki decyzji wokalistki na konto funduszu wpłynie co najmniej 58 mln dolarów.

Ponadto Sony Music przekaże darowiznę w wysokości 250 tys. dolarów. A i to nie wszystko. Następny hojny gest wykonuje bowiem Shakira. Poinformowała, że jednego dolara z każdego sprzedanego biletu na nadchodzącą trasę koncertową "Las Mujeres Ya No Lloran" przekaże na wspomniany Fundusz Edukacyjny.

Shakira na pierwszym miejscu wśród artystów. Zarobiła na mundialu najwięcej

To wszystko nie oznacza, że Shakira nie zarobiła na wydarzeniu. Z szacunków The Sun wynika, że dzięki występom na mundialu mogła wzbogacić się o około 15 mln funtów. Zostawiła w tyle inne gwiazdy i celebrytów, którzy byli zaangażowani przy turnieju i pokazali się na scenie m.in. w przerwie finału Hiszpania - Argentyna (1:0) oraz wystąpili w reklamach związanych z MŚ 2026.

Szacunkowe zarobki gwiazd w związku z mundialem:

Shakira (15 mln funtów) Justin Bieber (12 mln); Timothée Chalamet (12 mln) Lisa (9 mln) Kim Kardashian (8 mln) Madonna (4 mln) Brooklyn Bekckham (1 mln) Susan Boyle (500 tys.)

"Dai Dai" od Shakiry i Burna Boya zapisuje się jako pierwsza piosenka w historii, która znalazła się na szczycie Global Music Videos w serwisie Spotify.

Ponadto utwór znalazł się również na szczycie listy przebojów Global Songs Chart serwisu Apple Music i na pierwszym miejscu listy Billboard Global 200 w USA. Jest najczęściej odtwarzanym teledyskiem w bieżącym roku na YouTube, z ponad pół miliardem wyświetleń.

Beckham zarobił krocie na mundialu. Podano konkretną sumę

Lecz nawet Shakira, pod względem zarobków na mundialu, musi ustąpić miejsca Davidowi Beckhamowi. Legendarny emerytowany już piłkarz wziął udział w tylu kampaniach reklamowych transmitowanych w przerwach meczów, że miał wzbogacić się o 19 mln funtów.

Został zwycięzcą tych mistrzostw

"Marki współpracują z Beckhamem, ponieważ jest niezawodny i rozpoznawalny" - wyjaśniono ten fenomen w Marketing Made Clear.

Ogólny wspólny majątek Davida i Victorii Beckhamów szacuje się na 1,185 miliarda funtów (ok. 1,36 mld euro). Tym samym "Becks" jest pierwszym brytyjskim sportowcem, który dołączył do grona miliarderów.





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