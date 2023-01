Shakira zawsze będzie śpiewać to, co czuje w sercu. Mogę wysyłać do niej piosenki, a ona mi powie: "Lubię to, jest fajne, ale nie przeżyłam tego i nie chcę tego pokazywać". (...) Kiedy Shakira jest zauroczona, robi piosenkę o miłości. Kiedy jest poniżona, tworzy piosenkę o tym, ponieważ chce pokazać, co naprawdę czuje

~ -wyjaśnił.