Shakira znów zaatakowała Pique. Fani grzmią. "To już obsesja"

Znana kolumbijska artystka nie zapomniała o święcie zakochanych. Shakira postanowiła uczcić ten wyjątkowy dzień w szczególny sposób. Kobieta wbiła szpilę Gerardowi Pique. Za pośrednictwem mediów społecznościowych zamieściła osobliwe wideo, w którym odniosła się do relacji byłego piłkarza FC Barcelona i 23-latki. Nie wszystkim jednak podobało się to, co opublikowała.