Shakira wywołała burzę. Pique ostro reaguje, ma tylko jedną prośbę

Shakira znowu pierze brudy z Pique. Zagraniczne media od kilku miesięcy rozpisują się o okolicznościach ich rozstania. Wydawać by się mogło, że oboje doszli do porozumienia. Nic bardziej mylnego. Mimo że uzgodnili kwestie opieki nad dziećmi, to nadal mają sobie wiele do zarzucenia. Kobieta postanowiła przelać kłębiące się w niej emocje na papier. Wydała kolejną piosenkę, w której... zaatakowała byłego partnera. Ten szybko zareagował na jej nowe dzieło.