Shakira wybrała się na wakacje. Wypoczywa nie tylko w towarzystwie synów

Shakira przez 12 lat tworzyła jedną z najgorętszych par w świecie showbiznesu wraz z Gerardem Pique, byłym reprezentantem Hiszpanii oraz gwiazdorem katalońskiego klubu FC Barcelona. Artystka w ostatnich latach mogła liczyć na wsparcie ze strony partnera, sama też chętnie wybierała się na mecze "Blaugrany", by kibicować Pique i jego kolegów. Kiedy więc w mediach pojawiła się informacja o problemach w raju Kolumbijki i Hiszpana , którą para potwierdziła jakiś czas później, zarówno dziennikarze, jak i kibice nie kryli zdumienia. Shakira i Pique rozstali się bowiem po tym, jak gwiazda muzyki latynoamerykańskiej dowiedziała się o romansie sportowca ze znacznie młodszą kobietą - 24-letnią Clarą Chią Marti.

Na krótko po zakończeniu kilkunastoletniego związku z Shakirą, Gerard Pique szybko ułożył sobie życie u boku nowej dziewczyny. Najpierw para zaczęła publicznie pokazywać się razem w miejscach publicznych, następnie Hiszpan oficjalnie przedstawił światu swoją wybrankę, publikując w mediach społecznościowych pierwsze wspólne zdjęcie. W tym samym czasie Shakira nie mogła pogodzić się ze stratą ukochanego, a niektóre zagraniczne portale donosiły nawet, że kobieta musiała w pewnym momencie skorzystać z pomocy psychologa.

Shakira wybrała się na upragnione wakacje z synami

Nieciekawej sytuacji związanej ze zdrowiem psychicznym Kolumbijki z pewnością nie pomagał fakt, że musiała ona jeszcze przez długi czas widywać byłego partnera. Przez kilka miesięcy toczyli oni bowiem zaciętą batalię prawną o opiekę nad dziećmi. Finalnie sąd zdecydował, że pierwszoplanową rolę w życiu Sashy i Milana odegra matka chłopców. 46-latka otrzymała nawet pozwolenie na przeprowadzkę z pociechami do Stanów Zjednoczonych. Jak donoszą zagraniczne media, od tamtej pory artystka robi co może, by ograniczyć kontakty Pique z synami.

Najpierw gwiazda muzyki miała skrócić wizytę byłego partnera w Miami bez jego wiedzy, przez co doszło między nimi do kłótni, która skończyła się bójką Gerarda Pique i brata Shakiry Tonino Mebarakiem . Nie tak dawno informowaliśmy o kolejnym “spięciu" pomiędzy byłymi kochankami. Gerard Pique miał bowiem poprosić Shakirę o to, by pozwoliła ich synom wziąć udział w ślubie jego brata . Artystka nie wyraziła jednak na to zgody, a teraz... zabrała swoje pociechy na wakacje.

Jak twierdzi dziennikarka Glenda Umana, Shakira wraz z Sashą i Milanem od kilku dni przebywa na Kostaryce. Okazuje się, że artystka nie spędza tam czasu tylko z synami. Podczas rajskich wakacji towarzyszy im bowiem brat Kolumbijki. Może to nieco zdziwić kibiców, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że 46-latka miała rzekomo planować urlop z Lewisem Hamiltonem . Według pogłosek krążących w mediach Shakira i kierowca Formuły 1 już od jakiegoś czasu mają się ku sobie. Co więcej, para wielokrotnie spędzała razem czas po przeprowadzce kobiety do Miami. Fotoreporterzy przyłapali ich wcześniej spędzających czas na luksusowym jachcie w towarzystwie znajomych Brytyjczyka, a także podczas romantycznej kolacji w restauracji.

